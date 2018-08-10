Gülşen rüzgârı esti

"ANKARA
'NIN Online Marketi" Yunus Online, geçen cumartesi günü gerçekleştirilen konserle Gülşen
ve Çelik'i hayranlarıyla buluşturdu. Yunus Online, yaz konserlerine Winner İncek'te devam ediyor. www.yunusonline. com web adresini kullanarak internetten, Google Play / Apple Store mağazalarından ise Yunus Online uygulamasını indirip cep telefonu veya tabletlerinden yaptıkları her 200 TL'lik alışverişe diledikleri sanatçının konserine hediye bilet kazanan Ankaralılar, tüm yaz boyunca müzik ve eğlence dolu saatler geçirmeye devam ediyorlar. UNUTULMAZ PERFORMANS
Gecede ilk olarak sahne alan ünlü şarkıcı Çelik tam 1 saat boyunca eski ve yeni şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Çelik'e hayranları da neredeyse tüm şarkılarında eşlik ettiler! Çelik'in arkasından yoğun alkışlar arasında sahneye gelen Gülşen geceye enerji katan ve sahneyi renklendiren dans grubuyla birlikte Ankaralılara unutulmaz bir gece yaşattı. 16 Eylül tarihine kadar devam edecek olan Yunus Online Yaz Konserlerinde sırasıyla Tan Taşcı, Murat Dalkılıç, Buray , Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal da sahne alacaklar.