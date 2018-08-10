Hasan’a güçlü destek...

BUGÜN NELER OLDU

ailesinin yanında olacağını,maddi yardımın yanı sıra, sarılacivertli ekibin ilk hafta evinde oynayacağımaçına da misafiredeceğini söyledi.yılönce talihsiz bir kaza geçirmiş.acil şifalar diliyorum.kardeşimizinyanındayız. Güzel yürekli kardeşimizeve temiz ailesine maddi ve manevine ihtiyacı varsa bizcamiasıolarak karşılamaya hazırız. Bundanönceki kardeşlerimizin nasıl yanındaolduysak.kardeşimiz debizim canımız, ciğerimiz" diye konuştu.Trafik kazası sonucu felç olanadına özel yapılan yenisezon çubukluformasıisearacılığıylaulaştırıldı.Koyutaraftarı olan"Birbirinden vazgeçmeyentaraftar grubununolduğu bir aile. İyi kiYeni sezon formasınınasıl alacağımdiye düşünürken,çubukluformam geldi. Allahrazı olsun.başkandansonra kendiniepey bir toparladı.amatörede düşse taraftarı hepyanında" diye konuştu."Kimse açlıktanölmüyor. İnsanıniçinde huzur olduktansonra parasızlığın hiçbirönemi yok" ifadelerinikullandı. Çok mutluolduğunu söyleyenanneise, "Oğlumun birazolsun yüzü güldü. Onamoral oldu.razıolsun. Sizlerin sayesindeoldu. Ben bir anneolarak başka ne isterim.Oğlum evden çıkamıyordu.Maç ona iyi gelecek.Onun yüzü gülüncebenim de yüzüm gülüyor"görüşünü belirtti.