Hasan’a güçlü destek...

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner
, Yurddaş
ailesinin yanında olacağını,
maddi yardımın yanı sıra, sarı
lacivertli ekibin ilk hafta evinde oynayacağı Galatasaray
maçına da misafir
edeceğini söyledi. Yiğiner,
"1,5
yıl
önce talihsiz bir kaza geçirmiş. Allah'tan
acil şifalar diliyorum. Hasan
kardeşimizin
yanındayız. Güzel yürekli kardeşimize
ve temiz ailesine maddi ve manevi
ne ihtiyacı varsa biz Ankaragücü
camiası
olarak karşılamaya hazırız. Bundan
önceki kardeşlerimizin nasıl yanında
olduysak. Hasan
kardeşimiz de
bizim canımız, ciğerimiz" diye konuştu.
Trafik kazası sonucu felç olan Hasan Yurddaş'ın
adına özel yapılan yeni
sezon çubuklu Ankaragücü
forması
ise SABAH Ankara
aracılığıyla
ulaştırıldı. PARANIN ÖNEMİ YOK
Koyu Ankaragücü
taraftarı olan Yurddaş
"Birbirinden vazgeçmeyen
taraftar grubunun
olduğu bir aile. İyi ki Ankaragüçlüyüm
.
Yeni sezon formasını
nasıl alacağım
diye düşünürken,
çubuklu
formam geldi. Allah
razı olsun. Ankaragücü Mehmet
başkandan
sonra kendini
epey bir toparladı. Ankaragücü
amatöre
de düşse taraftarı hep
yanında" diye konuştu. Yurddaş
"Kimse açlıktan
ölmüyor. İnsanın
içinde huzur olduktan
sonra parasızlığın hiçbir
önemi yok" ifadelerini
kullandı. Çok mutlu
olduğunu söyleyen
anne Hediye Yurddaş
ise, "Oğlumun biraz
olsun yüzü güldü. Ona
moral oldu. Allah
razı
olsun. Sizlerin sayesinde
oldu. Ben bir anne
olarak başka ne isterim.
Oğlum evden çıkamıyordu.
Maç ona iyi gelecek.
Onun yüzü gülünce
benim de yüzüm gülüyor"
görüşünü belirtti.