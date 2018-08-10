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Hasan’a güçlü destek...

28 yaşındaki engelli ’ın, “Eve hapsolmak istemiyorum. Sosyal projelerde yer almak istiyorum” çağrısına ilk olumlu cevap Ankaragücü Kulübü’nden geldi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Hasan’a güçlü destek...
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Yurddaş ailesinin yanında olacağını, maddi yardımın yanı sıra, sarı lacivertli ekibin ilk hafta evinde oynayacağı Galatasaray maçına da misafir edeceğini söyledi. Yiğiner, "1,5 yıl önce talihsiz bir kaza geçirmiş. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hasan kardeşimizin yanındayız. Güzel yürekli kardeşimize ve temiz ailesine maddi ve manevi ne ihtiyacı varsa biz Ankaragücü camiası olarak karşılamaya hazırız. Bundan önceki kardeşlerimizin nasıl yanında olduysak. Hasan kardeşimiz de bizim canımız, ciğerimiz" diye konuştu. Trafik kazası sonucu felç olan Hasan Yurddaş'ın adına özel yapılan yeni sezon çubuklu Ankaragücü forması ise SABAH Ankara aracılığıyla ulaştırıldı.

PARANIN ÖNEMİ YOK
Koyu Ankaragücü taraftarı olan Yurddaş "Birbirinden vazgeçmeyen taraftar grubunun olduğu bir aile. İyi ki Ankaragüçlüyüm. Yeni sezon formasını nasıl alacağım diye düşünürken, çubuklu formam geldi. Allah razı olsun. Ankaragücü Mehmet başkandan sonra kendini epey bir toparladı. Ankaragücü amatöre de düşse taraftarı hep yanında" diye konuştu. Yurddaş "Kimse açlıktan ölmüyor. İnsanın içinde huzur olduktan sonra parasızlığın hiçbir önemi yok" ifadelerini kullandı. Çok mutlu olduğunu söyleyen anne Hediye Yurddaş ise, "Oğlumun biraz olsun yüzü güldü. Ona moral oldu. Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde oldu. Ben bir anne olarak başka ne isterim. Oğlum evden çıkamıyordu. Maç ona iyi gelecek. Onun yüzü gülünce benim de yüzüm gülüyor" görüşünü belirtti.
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Hasan’a güçlü destek...
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