Mehmet dede yeniden görüyor

Gözlerinden 15 yıl önce birer gün arayla katarakt ameliyatı olan 75 yaşındaki Oran'ın dünyası, o günden sonra adeta karardı. Her iki gözünde görme kaybı oluşan ve eşinin yardımı olmadan hiçbir işini yapamayan Mehmet Oran, Sağlık Bilimleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yapılan operasyonun ardından yeniden görmeye başladı. Oran, yıllar sonra yeniden görmeye başladığı için çok mutlu ve yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi. Görme kaybı nedeniyle destek olmadan hareket edemediğini ifade eden Mehmet Oran, "Sürekli evde oturuyordum, camiye bile eşimle gidiyordum. Şimdi çok şükür kendi başıma gidiyor, kendi başıma geliyorum. Her işimi görüyorum. Hiç kimseye yüküm kalmadı. Doktorların Allah işleri güçlerini rast getirsin. Allah'a şükür beni bu hale getirdiler" ifadelerini kullandı.Oran, 11 yıldır iğnenin ucu kadar bir ışık gördüğünü dile getirerek, "Sol gözümde sadece bir ışık vardı. Sağ gözüm ise tamamen kaybolmuştu. İğnenin ucundaki ışık kadar görebiliyordum. Elimden tutmayan olmazsa, yemeğimi bile yiyemiyordum. Her zaman eşim yemeği yediriyordu. Etrafım şimdi aydınlık, güllük gülistanlık. Dünya çok güzel... Camiye de kendim gidip geliyorum. Hocalarım dünyayı bana gösterdiler." dedi. Mehmet Oran, bu güne kadar göremediği 5 torunu olduğunu anlatırken, duygulu anlar yaşadı. Oran, 11 yıldır en çok özlem duyduğu şeyin eşini ve çocuklarını görmek olduğunu söyledi.SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Durukan ise Oran'ın kendilerine başvurduğunda ciddi bir görme kaybı sorunu olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Durukan, Mehmet Oran'ın tedavi süreciyle ilgili, "Bu hastamızda özellikle vurgulamak istediğimiz, ışık hissi olan her göze bir tedavi şansı verilmesi gerektiğidir. Katarakt ameliyatı sonrasında gözün ön tabakasında yetmezliğe gitmiş, sağ gözüne kornea nakli yapılmış. O nakil de başarılı olmamış, sol gözüne de hiçbir operasyon önerilmemiş. İlk yapılan katarakt ameliyatına eşlik eden başka bulgular var mı onu bilmiyoruz. Tek başına katarakt ameliyatını suçlamak ağır olabilir, başka problemler de varsa ameliyat o süreci hızlandırmış olabilir" diye konuştu.