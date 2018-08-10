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çalışanına hayati eğitim

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Metro çalışanına hayati eğitim
ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, raylı sistemlerde çalışan temizlik hizmetleri personeline, "Temel Eğitim'' konulu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veriyor. Ankara su İşletme Müdürlüğü uzmanları tarafından 25'er kişilik gruplar halinde verilen teorik ve pratik eğitimlere son olarak 520 personel katılırken, acil ve riskli durumlara ilişkin emniyetli çalışma koşulları anlatılıyor.

"TEHLİKE EN AZA İNİYOR''
Metro İşletme Müdürü M. Emre Cansev, eğitimlerin amacının, sistemin işlevselliğini bozmadan personelin kendi hayatını tehlikeye atmayacak şekilde emniyetli çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirterek, temizlik personelinin bilgi ve becerilerini artırarak, özellikle hayati risk taşıyan durumlarda uygulama pratikliği kazandıran acil durum senaryoları oluşturduklarını söyledi. Temizlik çalışmaları esnasında sisteme zarar vermeyecek prosedürleri içeren bilgilerin anlatıldığına dikkat çeken Cansev, "Metro çalışır durumdayken temizlik personelinin 3. ray kısmına yaklaşmadan temizleme yapması gerekiyor. Buna yönelik ciddi güvenlik tedbirleri alınmasına özen gösteriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında temel eğitimin içinde oryantasyon eğitimi veriyoruz" dedi.
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Metro çalışanına hayati eğitim
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