Mutlu Mahallesi’nde uçurtma mutluluğu

MUTLU Mahallesi
Radar Tepesi'nde, Çubuk Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA
) Çubuk Temsilciliği'nin iş birliğiyle yürütülen, "Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi" kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğine 189 çocuk katıldı. TÜGVA üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, uçurtmaları uçuran çocuklar eğlenceli bir gün yaşadı. Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocukları ekrandan ve sanal alemden uzaklaştırmak için bu projeyi uyguladığını belirterek, etkinliğe gönüllü katılan 189 çocuğun güzel zaman geçirerek uçurtma uçurduğunu söyledi.