Nerede kalmıştık

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i
ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e
yükselen Ankaragücü
, dev bir karşılaşmayla Spor Toto Süper Lig
serüvenine yeniden başlayacak. Son şampiyon Galatasaray'la
mücadele edecek olan Ankaragücü
bu maçı kazanarak Süper Lig'e
iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ankaragücü
ve Galatasaray
, lig tarihinde 95.
kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 94
maçta, Galatasaray'ın
galibiyet sayısında 59-16
gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19
maçta ise eşitliği bozamadı. MAÇ 21.45'TE BAŞLIYOR Galatasaray'ın
ligde attığı toplam 193
gole, başkent ekibi 81
golle karşılık verebildi. Ankaragücü
ve Galatasaray
arasındaki son maçı 4-0'lık
skorla İstanbul
temsilcisi kazanmıştı. Ankaragücü
ile Galatasaray 20
sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul
temsilcisiyle ilk ve son kez 1997-1998
sezonunun ilk haftasında karşılaşan başkent ekibi, müsabakayı 0-0
beraberlikle tamamlamıştı. Osmanlı Stadı'nda
oynanacak karşılaşma saat 21.45'te
başlayacak. MAÇA YOĞUN İLGİ 6
yıl aradan sonra takımlarını Süper Lig'de
izleyecek olan Ankaragücü
taraftarları maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ankaragücü'nün
en meşhur taraftar gruplarından Gecekondu
tribünündeki biletlerin hepsi satıldı. Kalan biletlerin de büyük bir çoğunluğu tükendi. YENİKENT MAÇA HAZIR Ankaragücü
ile Galatasaray
arasında oynanacak Süper Lig'in
açılış maçı için Yenikent Osmanlı Stadı'nda
tüm hazırlıklar tamamlandı. 19 Mayıs Stadı'nın
yıkılacak
olmasının ardından Ankaragücü'nün
maçlarını Yenikent Osmanlı Stadı'nda
oynamasına
karar verilmişti. Bunun
üzerine Yenikent Stadı'nda
hem Osmanlıspor
hem Gençlerbirliği
hem de Ankaragücü'nün
maçlarını
oynayacak olması nedeniyle statda
bazı çalışmaların yapımına başlanmıştı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Yenikent Osmanlı Stadı'nın
zemini üç Ankara
takımının da
maçlarını kaldırabilecek seviyeye
getirildi. Stadyumun çevresinde
ve tribünlerde de birçok iyileştirme
çalışması yapıldı. İŞTE MUHTEMEL 11'LER ANKARAGÜCÜ
: Hopf, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Yalçın Ayhan, Thiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya, Thievy Bifouma, Youness Mokhtar, ANTON PUTSİLA, MOESTAFA EL KABİR GALATASARAY
: Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sofianne Feghouli, Bafetimbi Gomis