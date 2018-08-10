Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Nerede kalmıştık

Nerede kalmıştık

Bu akşam saat 21.45’te oynanacak maçıyla Ankaragücü’nün 6 yıllık hasreti son bulacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Nerede kalmıştık
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, dev bir karşılaşmayla Spor Toto Süper Lig serüvenine yeniden başlayacak. Son şampiyon Galatasaray'la mücadele edecek olan Ankaragücü bu maçı kazanarak Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ankaragücü ve Galatasaray, lig tarihinde 95. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 94 maçta, Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-16 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

MAÇ 21.45'TE BAŞLIYOR
Galatasaray'ın ligde attığı toplam 193 gole, başkent ekibi 81 golle karşılık verebildi. Ankaragücü ve Galatasaray arasındaki son maçı 4-0'lık skorla İstanbul temsilcisi kazanmıştı. Ankaragücü ile Galatasaray 20 sezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisiyle ilk ve son kez 1997-1998 sezonunun ilk haftasında karşılaşan başkent ekibi, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlamıştı. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

MAÇA YOĞUN İLGİ
6 yıl aradan sonra takımlarını Süper Lig'de izleyecek olan Ankaragücü taraftarları maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Ankaragücü'nün en meşhur taraftar gruplarından Gecekondu tribünündeki biletlerin hepsi satıldı. Kalan biletlerin de büyük bir çoğunluğu tükendi.

YENİKENT MAÇA HAZIR
Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Lig'in açılış maçı için Yenikent Osmanlı Stadı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olmasının ardından Ankaragücü'nün maçlarını Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynamasına karar verilmişti. Bunun üzerine Yenikent Stadı'nda hem Osmanlıspor hem Gençlerbirliği hem de Ankaragücü'nün maçlarını oynayacak olması nedeniyle statda bazı çalışmaların yapımına başlanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yenikent Osmanlı Stadı'nın zemini üç Ankara takımının da maçlarını kaldırabilecek seviyeye getirildi. Stadyumun çevresinde ve tribünlerde de birçok iyileştirme çalışması yapıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER
ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Yalçın Ayhan, Thiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya, Thievy Bifouma, Youness Mokhtar,

ANTON PUTSİLA, MOESTAFA EL KABİR
GALATASARAY: Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sofianne Feghouli, Bafetimbi Gomis
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nerede kalmıştık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN