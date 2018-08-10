Nerede kalmıştık

PUTSİLA

MOESTAFA

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz sezonikinci sırada bitirerekyükselen, dev bir karşılaşmaylaserüvenine yeniden başlayacak. Son şampiyonmücadele edecek olanbu maçı kazanarakiyi bir başlangıç yapmak istiyor.ve, lig tarihindekez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılanmaçta,galibiyet sayısındagibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflarmaçta ise eşitliği bozamadı.ligde attığı toplamgole, başkent ekibigolle karşılık verebildi.vearasındaki son maçıskorlatemsilcisi kazanmıştı.ilesezon aradan sonra bir açılış maçında karşı karşıya gelecek.temsilcisiyle ilk ve son kezsezonunun ilk haftasında karşılaşan başkent ekibi, müsabakayıberaberlikle tamamlamıştı.oynanacak karşılaşma saatbaşlayacak.yıl aradan sonra takımlarınıizleyecek olantaraftarları maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.en meşhur taraftar gruplarındantribünündeki biletlerin hepsi satıldı. Kalan biletlerin de büyük bir çoğunluğu tükendi.ilearasında oynanacakaçılış maçı içintüm hazırlıklar tamamlandı.yıkılacakolmasının ardındanmaçlarınıoynamasınakarar verilmişti. Bununüzerinehemhemhem demaçlarınıoynayacak olması nedeniyle statdabazı çalışmaların yapımına başlanmıştı.Yapılan çalışmalar sonucundazemini üçtakımının damaçlarını kaldırabilecek seviyeyegetirildi. Stadyumun çevresindeve tribünlerde de birçok iyileştirmeçalışması yapıldı.: Hopf, Erdem Özgenç, Bakary Kone, Yalçın Ayhan, Thiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya, Thievy Bifouma, Youness Mokhtar,: Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Younes Belhanda, Sofianne Feghouli, Bafetimbi Gomis