Osmanlıspor taktik çalıştı

SEZONUN
ilk haftasında Boluspor'a
konuk olacak olan Osmanlıspor
bu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi. Spor Toto 1. Lig'in ilk
haftasında deplasmanda Boluspor'la
karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. 1
saat 20
dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Engin Bekdemir
ve Ali Eren İyican
katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay
yönetimindeki antrenmana mor-sarılı oyuncular topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonunun ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalışmaya geçen başkent ekibi, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanını tamamladı.