Osmanlıspor taktik çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

ilk haftasındakonuk olacak olanbu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.haftasında deplasmandakarşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.saatdakika süren antrenmana tedavileri devam edenvekatılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Teknik direktöryönetimindeki antrenmana mor-sarılı oyuncular topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonunun ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalışmaya geçen başkent ekibi, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanını tamamladı.