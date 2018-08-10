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Osmanlıspor taktik çalıştı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Osmanlıspor taktik çalıştı
SEZONUN ilk haftasında Boluspor'a konuk olacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi. Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. 1 saat 20 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Engin Bekdemir ve Ali Eren İyican katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki antrenmana mor-sarılı oyuncular topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonunun ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalışmaya geçen başkent ekibi, tam sahada oynanan çift kale maçla antrenmanını tamamladı.
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Osmanlıspor taktik çalıştı
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