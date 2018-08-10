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Vicdansızdan pişkin cevap

’nın da gündeme getirdiği olayın ardından atını kamyonetin kasasına bağlayarak sürükleyen iki kişi gözaltına alındı. Sürücünün, “Düşük hızda gidiyordum” dediği öğrenildi

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Vicdansızdan pişkin cevap
Olay, 'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Mühye Mahallesi civarında 5 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, arkasına bağladığı midilli cinsi bir atı metrelerce sürükledi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan video büyük tepki gördü. Ankara'nın da gündeme getirdiği olayın ardından polis harekete geçti.

KÖTÜ NİYETİ YOKMUŞ
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atı kamyonetin arkasına bağlayıp çeken sürücünün İ.K. ve ona yaya olarak yardım eden kişinin de Y.U. olduğunu tespit etti. Evlerine düzenlenen operasyonla İ.K. ve U.Y. gözaltına alınırken, eziyet gören atın gerekli sağlık kontrolleri veteriner hekimleri tarafından yapıldı. Gözaltına alınan İ.K.'nin sorgusunda, "At araca binmeyerek huysuzluk yapıyordu, bu yüzden aracın arkasına bağladım. Kötü niyetim yoktu. Düşük hızla gidiyordum" dediği ortaya çıktı.
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Vicdansızdan pişkin cevap
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