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Yenimahalle’de kampı başlıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Yenimahalle’de KPSS kampı başlıyor
YENIMAHALLE Belediyesi ve Pegem Akademi, 7 Ekim'de gerçekleşecek olan ortaöğretim adaylarının sınavı ile 4 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı. Türkiye'nin en büyük KPSS hazırlık kampı 31 Ağustos-3 Eylül'de Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Binlerce memur adayı, alanında uzman eğitmenler tarafından genel yetenek ve genel kültür alanlarında hızlandırılmış eğitim programına tabi tutulacak. Yenimahalle Belediyesi'nin 4 gün sürecek olan yaklaşık 40 saatlik eğitim programı ile binlerce memur adayı bilgilerini güncelleyecek. KPSS'ye girecek tüm adayların katılabileceği ücretsiz eğitim kampında dersler sabah saat 09.00'da başlayıp 18.30'da sona erecek.
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Yenimahalle’de KPSS kampı başlıyor
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