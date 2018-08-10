Yenimahalle’de KPSS kampı başlıyor

YENIMAHALLE Belediyesi ve Pegem Akademi, 7 Ekim'de gerçekleşecek olan ortaöğretim adaylarının KPSS
sınavı ile 4 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ön lisans adaylarının KPSS sınavları için düğmeye bastı. Türkiye'nin en büyük KPSS hazırlık kampı 31 Ağustos-3 Eylül'de Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Binlerce memur adayı, alanında uzman eğitmenler tarafından genel yetenek ve genel kültür alanlarında hızlandırılmış eğitim programına tabi tutulacak. Yenimahalle Belediyesi'nin 4 gün sürecek olan yaklaşık 40 saatlik eğitim programı ile binlerce memur adayı bilgilerini güncelleyecek. KPSS'ye girecek tüm adayların katılabileceği ücretsiz eğitim kampında dersler sabah saat 09.00'da başlayıp 18.30'da sona erecek.