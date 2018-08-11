Beypazarı’nın çicek fabrikası

BUGÜN NELER OLDU

BeypazarıBelediyesi'nin kışlık çiçek üretimine başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta 100 bin adet çiçek ekimini gerçekleştirdi. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Çiçek üretimini kendi bünyesinde sağlayan ender belediyeler biriyiz. Şuan itibari ile mevcut seralarımızın kapasitesini artırıp üretimimizi dört katına çıkararak kendi ihtiyacımız dışında ürettiğimiz çiçeklerimizden belediyemize gelir elde etmeyi de hedefliyoruz. Aynı zamanda tarım kenti olmamız sebebi ile de yeni kurulan seralarımızda Beypazarı çiftçisinin ürün çeşitliliğini artırmak, üretim maliyeti düşük ürünlerin yetiştiriciliğini teşvik etmek ve ürün yelpazesini genişleterek tarım sektöründe kazanç ve istihdamı arttırmak yönünde üreticilerimizin uygulamalı olarak bilgi edinmesini de sağlamayı amaçlıyoruz'' dedi.