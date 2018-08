Çocuklu ailelerin hafta sonu rehberi

BUGÜN NELER OLDU

Ailecegezmeyi seven ve hafta sonları Ankara 'daki mekanlara giden 39 yaşındaki Emel Demir gezdiği yerleri arkadaşlarına da anlatmak için açtığı sosyal medya hesabı 8 ayda gelişip büyüyerek 37 bin 500 kişiye ulaştı. Kısa sürede takip edilen ve sevilen bir rehbere dönüşen Demir, "Hafta sonu nereye gidebiliriz diye sürekli düşünüyordum. Sonra bir sosyal medya hesabı açmaya karar verdim ve gittiğimiz yerleri en ince ayrıntısına kadar fotoğraflayıp paylaştım. Çocuklu aileler hafta sonu gezi planı yapmadan önce muhakkak benim sayfama bakar oldu ve birçoğu rotalarını ona göre belirledi" dedi.Tanıttığı çoğu mekanın rezervasyonlarının kısa sürede dolduğunu belirten Demir, "Hiç bilinmedik bir mekanla ile ilgili paylaşımımdan sonra o hafta sonu oraya yoğun bir talep oluyor. İşletme sahipleri arayarak ya da mesaj çekerek teşekkür ediyor. Takipçilerim de gidip beğendikleri yeni yerleri bana mutlaka yazarlar, ben de ona göre belirliyorum gideceğim yerleri. Her hafta sonunun programını 1- 2 hafta önceden belirliyorum. Restoranlara hafta sonu gidiyoruz. Müze ve açık hava gezilerini hafta içi yapıyoruz. Hafta sonu açık hava alanları çok dolu oluyor. Gideceğim yerleri not alıyorum. Hatta yazın ve kışın gezilecek yerler diye ayırdım. Kapalı oyun alanlarına yazın gitmiyorum" dedi.Çocukları eve mahkûm etmek yerine gezdirmeyi tercih eden anne Demir, "Yaz tatilini dolu geçirmeye çalışıyoruz, çocuklar için iyi oluyor, evde tabletle televizyonla vakit geçirmek yerine çocuklar dışarıda sosyalleşiyorlar. Değişik yerler görüyorlar" diye konuştu.