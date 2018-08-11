Dükkân küle döndü çalışanlar ağladı

BUGÜN NELER OLDU

Yangın, Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Çavuş Sokak'ta elektrik malzemesi satan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinden çıkan duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde söndürülürken, iş yerindeki malzemeler küle döndü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan hafif şekilde etkilenen 1 çalışanın ambulansa götürülerek tedavi altına alındı. İş yeri çalışanlarından bazılarının ekmek teknelerinin yanışını izlerken gözyaşı döktüğü görüldü. Görgü tanığı Ali Koç, dükkandan alevler çıktığını gördüğünü belirterek, çevrede görevli polislerin anons etmesiyle itfaiyenin geldiğini söyledi. Bazı çalışanların yangında mahsur kaldığını ifade eden Koç, "İçeride mahsur kalanları çıkardılar. Dumandan etkilenen birini gördük. Ambulans onu alıp götürdü" dedi.