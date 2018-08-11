Elmadağ’da trial heyecanı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED)
yapılan açıklamaya
göre, 2018 Türkiye Trial Şampiyonası 3.
yarışı Bursa'da
, Türkiye Karting Şampiyonası 5.
yarışı İstanbul'da
, 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3.
ayağı Ankara'da
düzenlenecek. 1996
yılında yaşanan trafik
kazasında hayatını
kaybeden Kemal Uludağ
anısına
düzenlenen 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3.
ayak yarışı ise 12 Ağustos 2018 Pazar
günü Ankara'nın Elmadağ
ilçesinde
gerçekleştirilecek. Ankara Otomobil Sporları Kulübü
tarafından Kömürcü Mahallesi'nde
organize edilen
yarış, 12 Ağustos Pazar
günü saat 14.00'te
verilecek
startla koşulacak. Yarış, 6
kilometre uzunluğundaki
asfalt zeminli parkurda 3
çıkış üzerinden yapılacak.