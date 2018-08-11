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Elmadağ’da trial heyecanı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Elmadağ’da trial heyecanı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2018 Türkiye Trial Şampiyonası 3. yarışı Bursa'da, Türkiye Karting Şampiyonası 5. yarışı İstanbul'da, 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayağı Ankara'da düzenlenecek. 1996 yılında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Kemal Uludağ anısına düzenlenen 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 3. ayak yarışı ise 12 Ağustos 2018 Pazar günü Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirilecek. Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kömürcü Mahallesi'nde organize edilen yarış, 12 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te verilecek startla koşulacak. Yarış, 6 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 3 çıkış üzerinden yapılacak.
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Elmadağ’da trial heyecanı
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