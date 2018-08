BUGÜN NELER OLDU

asıllıvatandaşı, kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.toplamgolüneattıklarını da ekleyince kariyerinde yaklaşıkkez fileleri havalandırdığını dile getiren, "golün hepsi birbirinden farklı. Hepsinin anlamları da farklı. Bu kadar çok gol sevinci yaşayınca çok mutlu da bir kariyerim oldu. Kariyerim henüz bitmedi, daha atacaklarım var. Gol sayım ne olur bilmiyorum ama inşallahile bir kupa daha kazanırım. Kaç golle bitiririm bilmiyorum, şampiyonluk istiyorum" dedi. Gençlerbirliği 'neyıl içinde birçok kez rakip olduğunu belirten tecrübeli golcü, başkent kulübününyer alması gerektiğini vurguladı. Kırmızısiyahlı takım içinnitelendirmesinde bulunan, "Bensenedir Türkiye'deyim.kuvvetli takım.ya da diğer takımlarda oynarkenile karşılaşacağımız zaman 'zor maç' derdik. Çünkü her zaman genç, iyi oyunculardan kuruluydu., büyük takım, tesis, personel, her şeyi profesyonel. Maalesef geçen sene düştü ama bu sene inşallah çıkacağız" ifadelerini kullandı.Mert Nobre, formunu korumasında eşinin uyguladığı "katı" sistemin de çok etkili olduğunu belirtti. Beslenme konusunda eşinin çok dikkatli ve sert olduğunu vurgulayan, "O çok dikkatli, evde herkese dikkat ediyor. Eşim ilesenedir beraberiz ve çok iyi yemek yapıyor. O yok, bu daha iyi, şu yok, tuz yok, şeker yok, bu yasak, şu yasak, çok katı yani. Çocuğumuz da aynı şekilde büyüdü. Evet, evde kontrol eşimde ve o biraz patron" esprisini yaptı. Kahvaltı yapmaktan çok keyif aldığını dile getiren, "kahvaltı inanılmaz. Belki dünyada bu konuda bir tane, başka yoktur. Kahvaltıyı, çok sağlam ve çok iyi yapıyorum, çünkü kahvaltıda serbestim" dedi.Futboldankazanılan parayı kenara koyup düşündüğünde de işini çok sevdiğini dile getiren, genç oyunculara saha dışında yardımcı olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Genç futbolculara ağabeylik yaparak kariyerleri konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran, "Futbolu çok seviyorum. Burada çok genç futbolcu var. Tecrübelerime göre 'Bak senin gidiş bu' diyorum. Burada bazen bir baba gibiyim. Zaten çocukların bazılarıyaşında, benim çocuğum ise 15 yaşında. Zaman zaman gençlere 'bak bu yol daha iyi, bu yol kötü, profesyonel ol, iyi antrenman yap, istirahat et' diyorum. Futbolcularda çok hata yapıyor. Araba, şu, bu, falan... Ben 'sen profesyonelsin' diyerek güzel yolları göstermeye çalışıyorum. Bir ağabey gibi, bir baba gibiyim" dedi.