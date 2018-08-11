Süper Lig'de 291
maçta 109
gol, Spor Toto 1. Lig'de 55
maçta 28
gol, Türkiye Kupası'nda 50
maçta 19
gol, TFF Süper Kupa'da 2
maçta 1
gol, TFF 2. Lig'de 29
maçta 13
gol atma başarısını gösteren ve forma giydiği takımlarla 11
kupa kaldıran 37
yaşındaki Brezilya
asıllı Türk
vatandaşı Mert Nobre
, kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki
toplam 170
golüne Brezilya'da
attıklarını da ekleyince kariyerinde yaklaşık 300
kez fileleri havalandırdığını dile getiren Nobre
, "300
golün hepsi birbirinden farklı. Hepsinin anlamları da farklı. Bu kadar çok gol sevinci yaşayınca çok mutlu da bir kariyerim oldu. Kariyerim henüz bitmedi, daha atacaklarım var. Gol sayım ne olur bilmiyorum ama inşallah Gençlerbirliği
ile bir kupa daha kazanırım. Kaç golle bitiririm bilmiyorum, şampiyonluk istiyorum" dedi. GENÇLERBİRLİĞİ "ÖZEL" Gençlerbirliği
'ne 14
yıl içinde birçok kez rakip olduğunu belirten tecrübeli golcü, başkent kulübünün Spor Toto Süper Lig'de
yer alması gerektiğini vurguladı. Kırmızısiyahlı takım için "özel"
nitelendirmesinde bulunan Nobre
, "Ben 14
senedir Türkiye'deyim. Gençlerbirliği
kuvvetli takım. Fenerbahçe
, Beşiktaş
ya da diğer takımlarda oynarken Gençlerbirliği
ile karşılaşacağımız zaman 'zor maç' derdik. Çünkü her zaman genç, iyi oyunculardan kuruluydu. Gençlerbirliği
, büyük takım, tesis, personel, her şeyi profesyonel. Maalesef geçen sene düştü ama bu sene inşallah çıkacağız" ifadelerini kullandı. KAHVALTIDA SERBESTİM
Mert Nobre, formunu korumasında eşinin uyguladığı "katı" sistemin de çok etkili olduğunu belirtti. Beslenme konusunda eşinin çok dikkatli ve sert olduğunu vurgulayan Nobre
, "O çok dikkatli, evde herkese dikkat ediyor. Eşim ile 20
senedir beraberiz ve çok iyi yemek yapıyor. O yok, bu daha iyi, şu yok, tuz yok, şeker yok, bu yasak, şu yasak, çok katı yani. Çocuğumuz da aynı şekilde büyüdü. Evet, evde kontrol eşimde ve o biraz patron" esprisini yaptı. Kahvaltı yapmaktan çok keyif aldığını dile getiren Nobre
, "Türkiye'deki
kahvaltı inanılmaz. Belki dünyada bu konuda bir tane, başka yoktur. Kahvaltıyı, çok sağlam ve çok iyi yapıyorum, çünkü kahvaltıda serbestim" dedi. 'BURADA BİR BABA GİBİYİM'
Futboldan
kazanılan parayı kenara koyup düşündüğünde de işini çok sevdiğini dile getiren Nobre
, genç oyunculara saha dışında yardımcı olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Genç futbolculara ağabeylik yaparak kariyerleri konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran Nobre
, "Futbolu çok seviyorum. Burada çok genç futbolcu var. Tecrübelerime göre 'Bak senin gidiş bu' diyorum. Burada bazen bir baba gibiyim. Zaten çocukların bazıları 18
yaşında, benim çocuğum ise 15 yaşında. Zaman zaman gençlere 'bak bu yol daha iyi, bu yol kötü, profesyonel ol, iyi antrenman yap, istirahat et' diyorum. Futbolcular Brezilya'da
da çok hata yapıyor. Araba, şu, bu, falan... Ben 'sen profesyonelsin' diyerek güzel yolları göstermeye çalışıyorum. Bir ağabey gibi, bir baba gibiyim" dedi.