Kombineye güçlü destek

BUGÜN NELER OLDU

başlamasıyla kombine kart satışına başlayandestek ziyaretinde bulundu.ziyaret eden, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu., "Herkesişehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğandestek olmaya davet ediyorum" dedi.Öte yandankişiyekombinesi hediye etti.üzerinden mesajını retweet edenbaşkentlitaraftaradestek amacıylasatın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasınıyapmıştı.taraftarınıoldukça memnun eden bu açıklamanın ardındankombinelerin hediye edileceği beş isim;veolarakbelirlendi.