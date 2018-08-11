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Kombineye güçlü destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, 5 taraftara kombine hediye ederken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de bir miktar kombine aldı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Kombineye güçlü destek
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla kombine kart satışına başlayan Ankaragücü'ne destek ziyaretinde bulundu. Beştepe Tesisleri'nde, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'i ziyaret eden Akgül, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu. Akgül, "Herkesi Süper Lig'deki şehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğan Ankaragücü'ne destek olmaya davet ediyorum" dedi.

KOMBİNELER SAHİPLERİNDE
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 5 kişiye Ankaragücü kombinesi hediye etti. Başkan Tuna, Twitter üzerinden mesajını retweet eden 5 başkentli taraftara MKE Ankaragücü'ne destek amacıyla satın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasını yapmıştı. MKE Ankaragücü taraftarını oldukça memnun eden bu açıklamanın ardından kombinelerin hediye edileceği beş isim; Burhan Hekim, Hakan Tıraş, Hüseyin Akdeniz, Furkan Kaya ve Bülent Yıldırım olarak belirlendi.
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Kombineye güçlü destek
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