Kombineye güçlü destek

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, Spor Toto Süper Lig'in
başlamasıyla kombine kart satışına başlayan Ankaragücü'ne
destek ziyaretinde bulundu. Beştepe Tesisleri'nde
, Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'i
ziyaret eden Akgül
, kendi kombinesini alarak bir miktarda kombine desteğinde bulundu. Akgül
, "Herkesi Süper Lig'deki
şehrimizin tek temsilcisi olan ve küllerinden yeniden doğan Ankaragücü'ne
destek olmaya davet ediyorum" dedi. KOMBİNELER SAHİPLERİNDE
Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, 5
kişiye Ankaragücü
kombinesi hediye etti. Başkan Tuna
, Twitter
üzerinden mesajını retweet eden 5
başkentli
taraftara MKE Ankaragücü'ne
destek amacıyla
satın aldığı kombinelerden hediye edeceği açıklamasını
yapmıştı. MKE Ankaragücü
taraftarını
oldukça memnun eden bu açıklamanın ardından
kombinelerin hediye edileceği beş isim; Burhan Hekim
, Hakan Tıraş
, Hüseyin Akdeniz
, Furkan Kaya
ve Bülent Yıldırım
olarak
belirlendi.