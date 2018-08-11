Yaralar sarıldı yüzler güldü

Bu
yıl yaz aylarında Türkiye
'de etkili olan yaz sağanakları Keçiören'de de etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde Kamil Ocak Mahallesi'nde meydana gelen taşkınlarda 63 ev, 20 ticarethane ve 26 ortak alan hasar görmüştü. Hasar tespit raporları doğrultusunda tadilata başlayan Keçiören Belediyesi
, afete uğrayan 109 konutun tamamında çalışmalarını tamamlayarak evleri ve işyerlerini sahiplerine teslim etti. Kamil Ocak Mahallesi'nde bulunan konutlarda yapılan tadilatın ivedilikle sonuçlanması için yoğun mesai harcayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, tadilatın tamamlanmasıyla birlikte sel mağdurunu evinde ziyaret etti. Sel mağduru Gülcan Çinkaya
'nın evine misafir olan Başkan Ak, "Allah'a çok şükür ki can kaybımız olmadı. Vatandaşlarımızın evlerine ve işyerlerine gelen zararları da sosyal belediyecilik anlayışımızla karşıladık. Afet mağdurlarımızdan Gülcan Çinkaya'yı da bu vesileyle evinde ziyaret ettik" dedi. Keçiören Belediyesi tarafından tadilatın derhal yapıldığını ve mağduriyetinin giderildiğini söyleyen Gülcan Çinkaya Başkan Ak'a teşekkürlerini iletti.