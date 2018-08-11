‘Yeni projelerle yola devam edeceğiz’

ANKESOB
İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları (İDDG) Bilgilendirme Toplantısı, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında gerçekleştirildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Güçlerimizi ve tecrübelerimizi birleştirerek zor şartlar altında faaliyetlerini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hem üye esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet etme hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlama noktasında bugüne kadar Türkiye
'ye örnek pek çok projenin uygulamaya geçmesine katkı sağladık. Bundan sonra da birlik ve beraberlik ortamında yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.