Açılış maratonu

BUGÜN NELER OLDU

maratonlarına devam eden Altındağ Belediyesi, birbiri ardına yapımı tamamlanan projeler, törenlerle Altındağlı vatandaşların hizmetine sunuyor. Açılacak olan tüm merkezlerin Altındağlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yapıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Biz Altındağ'ı evimiz, Altındağlıları ise ailemiz olarak görüyoruz" dedi. Başkan Tiryaki, "İyi düşünülmüş kararlar ve doğru atılmış adımlar bizim çalışma prensibimizi özetleyen sözcükler. Biz günü kurtaran değil, geleceğe dönük yatırımlar hayata geçiriyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz bazı yatırımlar için 'Buna ne gerek vardı?' diyenler, bizi, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra çok daha iyi anlayacaklar" dedi.