Ankara’da kaza: 3 yaralı

BAŞKENTTE
meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı. Hasan K. idaresindeki 06 BZ 3091 plakalı kamyon, Ankara
-İstanbul karayolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 TUT 99 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada bir kamyonet ile 3 otomobil de çarpıştı. Ağır yaralanan ve araçta sıkışan otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan biri ağır 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.