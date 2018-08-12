Ankaralılar oyunu bozdu

Başkentliler ABD'nin Türkiye'ye açtığı ekonomik savaşa kayıtsız kalmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dövizini bozdurmaya gelen vatandaşlar, "Ülkemiz için canımız da malımız da feda olsun. 15 Temmuz'da mermilere göğüs geren bu halk ekonomik savaşla devrilmez reisimizin arkasındayız, başka Türkiye yok" dedi. Ankara
lılar Derneği (AHİD) Başkanı Hilmi Yaman tüm Ankaralıları döviz bozdurmaya davet etti. "Ey Trump haddini bil" diyen Yaman, "Yastık altındaki yatırımları bozdurmaya geldik. Ekonomik savaşta da ülkemizi savunacağız. Rızkı veren Allah... Ey Trump sen kimsin ki bizim rızkımızla oynuyorsun? Malımızı da canımızı da vatan için seve seve feda ederiz. Biz ailecek Başkan'a ve ülkemize destek oluyoruz, eşim kolundaki bilezikleri çıkardı verdi. Vatandaşlarımız kuyumculara giderek altınlarını bozdursun" dedi. SAHTE DOLAR YIRTILDI
Başkan Yaman, "Ekonomimize sahip çıkmalıyız, elimizde ne varsa bozdurup TL olarak bankalara yatıralım. Buradan Trump'a selam gönderiyoruz. Bu ülkeyi bölmek senin haddine değil" şeklinde açıklamalarda bulundu. Başkanın açıklamalar vatandaşlar tarafından sık sık atılan sloganlarla kesildi. Vatandaşlar, "Amerika şaşırma sabrımızı taşırma, Türk parası yüksekte dolar yerde" diyerek slogan atan ve tepki amaçlı sahte dolarları yırtan vatandaşlar yastık altı altınlarını bozdurdu. 65 bilezik, 105 çeyrek, 2 bin 500 dolar ve 3 bin euro bozduran vatandaşlar kampanyanın devam edeceğini söyledi. BİR OLUNCA BİZİ YIKAMAZLAR
"Türkiye üzerinde oynanan bu ekonomik krizi Allah'ın izniyle aşacağız" diyen AHİD Kadın Kolları Başkanı Nesrin Kanar,"Nasıl 15 Temmuz'da birlik beraberlik içinde alt ettik, bunu da birlik içinde bozacağız. Bu bir ekonomik savaş... Savaşta ülkemiz için elimizi taşın altına koyuyoruz. Zarar görecek tüccarlar olacaktır, onların da yaralarını birlikte sararız, biz bir olduğumuz sürece kimse bizi yıkamaz" dedi. GÜNDEKİ ALTINLAR BOZULDU "FAIZ
lobilerini lanetliyoruz" diyen 58 yaşındaki Hatice Yavuz Duygu, "Eşim 2 bin dolar bozdurdu, ben de bileziklerimi bozdurdum. Komşuma, eşime, dostuma da söylüyorum... Gün birlik günü... Manevi değer için elinizdekileri bozdurun diyorum. Vatan ve millet için üzerimize düşeni yapıyor, Reisimizin sesine kulak veriyoruz. Ülkemizi de milletimizi de seviyoruz" dedi. Altın gününde toplanan altınları bozdurduklarını ifade eden AHİD Kadın Kolları üyeleri ise tüm kadınları altın bozdurmaya davet etti. Amerika'nın ekonomik oyununu bozacağız diyen Filiz Gültekin, "Biz birlik ve beraberlik içinde olacağız, bizde iman gücü var. Ekonomik savaşı da atlatacağız. Her şey Türkiye için... Reisimizin yanındayız. 2 bileziğimi ve çeyreklerimi bozdurdum" diye konuştu.