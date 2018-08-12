Ankara’nın ‘başkenti’

BUGÜN NELER OLDU

Polatlı ilçesinin Yassıhöyük köyü, 4 bin yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Gordion'da görülen irili ufaklı tepecikler, "tümülüs" denilen mezarlar sebebiyle oluşmuş. Bölgede bulunan 128 tümülüsün en büyüğü olan Midas Tümülüsü, Gordion Müzesi'nin karşısında yer alıyor. Müzede çoğunlukla Gordion Antik Kenti'nin bulunduğu höyükte ve çevresindeki yığma tepe şeklinde olan tümülüslerdeki çalışmalardan elde edilen eserler sergileniyor. Birer vitrin olmak üzere Polatlıhöyük ve Hacıtuğrulhöyük'ten eserler de müzede bulunuyor. Müzenin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan Friglerin başkenti Gordion'da şimdiye kadar yapılan kazı çalışmalarıyla antik kentin ana giriş kapısı, güney surları ve güney kapısıyla beraber Erken Bronz çağından Ortaçağ'a uzanan birçok kalıntıya ulaşılmış. Bağdat Demiryolu inşa edilirken iki Alman kardeş tarafından 1890 yılında keşfedilen bölge, 1900 yılında bir sezonluk çalışma yapılarak araştırılmış. Buranın Antik Gordion Kenti olduğu o kazılar sonucu öğrenilmiş. Yaklaşık 750 tarihi eserin sergilendiği Gordion Müzesi'nde Büyük Tümülüs'ten (Midas Tümülüsü) çıkan fibulalar, kaseler, yazıtlar ve süsleme tuğlaları ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Eski Tunç çağına ait çanak ve çömlekler müzede sergilenen en eski eserler olurken, en yeni eser ise Selçuklu dönemine ait kandil olarak dikkati çekiyor. Millattan önce 9'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen dünyanın en eski çakıltaşı mozaikleri bu müzede sergileniyor. Çakıltaşı mozaiklerin üzerine işlenen resimlerden, insanların ürettikleri tekstil ürünlerinin motiflerinden etkilenildiği anlaşılıyor.Milattan önce 740 yılında Frig Kralı Midas tarafından babası için yapılan Büyük Tümülüs, Anadolu'daki en büyük ikinci tümülüs olma özelliğini taşıyor. En büyüğü ise Lidyalılar tarafından yapılan Alyettes Tümülüsü. Büyük Tümülüs'ün mezar odası, dünya üzerinde günümüze ulaşabilmiş en eski ahşap yapı örneği olarak biliniyor. Mezar odası olarak inşa edilen bu yapıda çam, sedir ve ardıç olmak üzere 3 farklı ağaç kullanılmış. 1957 yılında yapılan çalışmalarla ulaşılan bu mezar odasından fibulalar, kaplar, kazanlar, testi ve ahşap masalar gibi 310'a yakın eser çıkmış. Bu mezar geleneği Türklere ait 'Kurgan' geleneğiyle büyük benzerlikler gösteriyor.