Ankara’nın tek semercisi

Eskiden göçebe toplumlar, yolcular, kervanlar ve seyyar satıcılar eşya ve yüklerini semerli hayvanlarla kolaylıkla taşıyorlardı. Semer sayesinde hayvanların vücudu hem soğuktan korunuyor hem de taşıdıkları yüklerin onlara zarar vermesi engellenmiş oluyordu. Ayrıca semer atlarda kullanılan eyerin de görevini üslendiğinden insan taşınmasına da olanak sağlıyordu. İşte semerin bu geniş kullanımından dolayıdır ki semercilik de en gözde mesleklerin başında geliyordu. Mesleğe 12 yaşında başladığını söyleyen Mesut Atıcı "Beypazarılıyım. Kur'an kursundan çıkıp dedemin yanına dükkâna gelirdim. Dedemden öğrendim. Dedem de babasından öğrenmiş. 3'ncü kuşağız. 30 yıldır dede mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. Şartlar zor. Malzeme bulmakta zorlanıyoruz" dedi. PAHALI BULUYORLAR
"Müşteriler yaptığımız semerleri pahalı buluyor" diyen Atıcı "İsterlerse sipariş üzerine yapıyoruz. Genellikle elimizde de oluyor. Semer çeşidimiz çok. Hem binek hem yük taşımak için. Şuan alıcı müşterilerde semer eşekten pahalı diyorlar. Semer olmasa eşek kullanılmaz. Hem yük hem binek için. El işçiliği bu makine yok. Sağlık riski de var. Bunun üstünden çıkan toz aynı madenci gibi akciğerinize çok zarar veriyor" diye konuştu. "AYAKTA KALABİLMEK İÇİN..."
Ayakta kalabilmek için şehir dışına da sipariş verdiklerini söyleyen Atıcı "Bu iş öyle ya da böyle bitecek. Teknoloji ilerliyor. Eskiden köylerden bütün sebze ve meyve semerle gelirdi. Beypazarı'nda 3 tane semerci vardı. Şimdi caddelerde eşek yok. Köylerde var ama çok nadir kaldı. Eskileri tamir ediyoruz. Onları artık gönderiyoruz. Geride sağlam olanlar olursa toparlayıp yeniden semer yapıyoruz. Beypazarı değil dışarıya da gönderiyoruz. Beypazarı'nda yaparsak sadece geçimimizi sağlayamayız. Ankara
'da benden başka semerci kalmadı" ifadelerini kullandı.