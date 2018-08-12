Avrupa’da gördü Ankara’da yaptı

POLONYA
ve İngiltere gezisi sırasında atölyelerde seramik yapan kadın sanatçılardan etkilenen 46 yaşındaki Didem Fırat, hobi olarak başladığı bu sanatı, Gölbaşı ilçesindeki evinde kurduğu atölyede devam ettiriyor. Ankara
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve 27 yıl tercümanlık yapan Didem Fırat, Polonya ve İngiltere gezisi sırasında seramik üreten kadın sanatçıları gördüğünü ve bunlardan etkilendiğini söyledi. Yaşadığı ilçeye döndüğünde, babalarının mesleğini 36 yıldır sürdüren İbrahim, Ahmet ve Mustafa Önen kardeşlerden seramik üretimiyle ilgili kurs aldığını belirten Fırat, evinde kurduğu atölyede çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Hobi olarak başladığı bu sanatı farklı boyuta taşıdığını ifade eden Fırat, "Tornaya ilk oturuşunuzda bir şeyler ortaya çıkarmak imkansız. Çok çalışmak lazım. Devamlı tekrarlamak, gerekirse bozup bozup yapmak lazım. Sabır, çömlek yapmakta çok önemli. Bazıları 'yetenek istiyor' diyor. Ben buna inanmıyorum. Herkesin bir yeteneği vardır. Çömlek işinde öğrenmek için sabretmek lazım ben gerçekten öğrenmeyi çok istediğim ve sabrettiğim için öğrendim." dedi. TOPRAK YORGUNLUĞUMU ALIYOR
Çömlekçilikle uğraşmanın insanı mutlu ettiğini ve dinlendirdiğini vurgulayan Fırat, oyuncakçılarda satılan plastik kokulu hamur yerine çocukların toprakla oynamalarını, bu sayede duygusal ve zihinsel gelişimlerine fayda sağlayacağına inandığını aktardı. Fırat, üretimin insana çok büyük mutluluk verdiğini söyledi.