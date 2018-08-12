Buz patenciler kampta

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Spor Kulübü senkronize buz pateni takımı, sezon arasını fırsat bilerek 8 günlük kampa girdi. Ümitköy Spor Tesisleri ve Buz Pisti'nde 8 Ağustos'ta başlayan kamp programı 16 Ağustos'a kadar günde yaklaşık 4'er saatlik antrenmanlarla devam edecek. 15-19 yaş arası patencileriyle yoğun bir çalışma temposuna giren Yenimahalle Belediyesi'ne, kamp arasında Finlandiya'dan gelen sporcular bilgi ve tecrübeleriyle eşlik edecek. Sezona iddialı bir şekilde girmeyi planlayan Yenimahalle ekibi, takım antrenörleri Deniz Erongun, Bükre Karabulut ve Umutcan Kaygusuz yönetiminde buz ve kondisyon ağırlıklı kara antrenmanları yaparken Fatma İrşat Yılmaz'dan da ritim ve dans dersleri alıyor.