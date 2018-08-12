En iyisi taraftardı

Ankara
gücü 6 yıl aradan sonra yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de oynadığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada Bakary Kone (k.k) ve 90+2. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 7. dakikada El Kabir'den geldi. Bu gol aynı zamanda 2018-2019 sezonunun da ilk golü olarak kayıtlara geçti. Ankaragücü taraftarı uzun bir süre sonra Süper Lig'de mücadele eden takımlarını karşılaşmada yalnız bırakmadı. Ankaragücü-Galatasaray maçını 19 bine yakın futbol sever takip etti. 'OYNANAN OYUNDAN MEMNUNUM'
Karşılaşmanın sonunda konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal maça istedikleri gibi başladıklarını ve oynanan futboldan memnun olduğunu belirterek, "Geçen senenin şampiyon takımına karşı, bu sene lige çıkan ve hala önemli eksikleri olan takımımızla oynadık. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalıştı." değerlendirmesinde bulundu. Hazırlık maçı oynamamanın kendilerine büyük bir dezavantaj yarattığını vurgulayan Kartal "En az 5-6 hazırlık maçı yapacaktık, yapamadık. Stadımız bile belli değildi. Bunlar 1-1.5 ay önceden belirlenir. Kulübümüzün şartları ortada... Bunları üstü kapalı geçiyorum. Biz de 5-6 maç oyuncularımız bir arada oynasın istedik. Ama olmadı her şey son anda belli oldu" diyerek sözlerini noktaladı. LİGE RENK KATTILAR
6 yıl aradan sonra Galatasaray maçıyla takımlarını Süper Lig'de izleme fırsatı bulan Ankaragücü taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını yalnız bırakmadı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim Ankaragücü taraftarına teşekkür etti. Başkent ekibinde güzel günler yaşadıklarını vurgulayan Terim, "Ankaragücü'nde 2 sene çok güzel şeyler yaşadım ve onlara da güzel şeyler yaşattığımı düşünüyorum. Ankaragücü, çok önemli ve taraftarla birleşince de tehlikeli olan bir takım. Bugün bize de zor anlar yaşattılar. Benim açımdan güzel bir geceydi. Birimiz kazanır, birimiz kaybederiz ama bu dostluğumuzu kaybettirmez" dedi. Karşılaşmadaki ortam için Ankaragücü tribünlerine teşekkür eden Başkan Mustafa Cengiz de, "Müthiş bir ambiyans vardı. Ankaragücü'nün ambiyansı da müthişti. Lige renk kattılar. Güçlü taraftar topluluğu, dolu tribünler çok önemli" ifadelerini kullandı. ZEMİN SINIFTA KALDI ANKARAGÜCÜ
-Galatasaray maçının oynandığı Yenikent Osmanlı Stadı kötü zemini ile sınıfta kaldı. Özellikle orta sahasının çimlerinin çok yıprandığı ve sakatlığa elverişli olduğu göze çarptı. Kötü zemin karşılaşmada oyunculara sık sık zor anlar yaşattı. Stat yetkilileri milli maç arasında stadın çimlerinin yenileneceğini belirtti. Öte yandan Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Ankara'da oynaması için çok fazla çaba sarf eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da mücadeleyi protokol tribününden takip etti.