Festivale geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 24.'sü yapılacak Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı'dan günümüze buram buram tarih kokan, yıllar boyu gümüşü, bakırı, demiri, deriyi, ipeği işleyen ellerin sanatı saklı kültür ve turizm kenti Beypazarı, 24. Uluslararası Beypazarı Festivali için gün sayıyor. 6-7-8-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere, Türkiye'nin her bölgesinden gelecek ziyaretçilerin ilçeye akın etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllardaki etkinliklerden daha yoğun geçecek festivalde, konserler, sergiler, sokak sanatçıları, yarışmalar, tarih kültür ve turizm tanıtım stantları, animasyon gösterileriyle dolu dolu geçecek. Beypazarı'nın yöresel gıdaları, Beypazarı kurusu, tarhanası, ev makarnası, cevizli sucuğu, dolması, 80 katlı baklavası gibi ürünleri de festivalde davetlilere satışa sunulacak.