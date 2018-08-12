Kanal Ankara ihale aşamasında

ANKARA
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Oto Sanayi Sitesi esnafı ile asfalttan yol bakımonarımına, içme suyundan kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Tuna adeta soru yağmuruna tutuldu. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ne aşamada olduğunu soran bir vatandaşa yanıt veren Başkan Tuna, "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 11 ayrı etap var. Bu etaplardaki vatandaşların bir kısmı ile konut karşılığı anlaşılmış, bir kısmı kamulaştırılmış, bir kısmı ile daha anlaşma sağlanamamış. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüştüm. Kendisi de sağ olsun bize destek veriyor. Çözüm için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi. Bu bölgede yaşayan vatandaşlara 3 milyon TL kira yardımında bulunulduğunu da hatırlatan Başkan Tuna, "Bölgedeki bazı vatandaşlarımıza adres gösterip elektrik, su gibi ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Belediyeye ciddi bir yük oluyor tabi. Bir an önce 13 bin 500 konutu yaptırmamız lazım" açıklamasında bulundu. TEK MUHATAP OLACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşların Kanal Ankara
Projesi'ne ilişkin merak ettiği soruları da yanıtladı. Tuna, "Burayla ilgili proje aşaması tamamlanmak üzere... Onun ardından da, ihale aşamasına geçeceğiz. Ancak bu kez tek bir firmaya ihaleyi vereceğiz. Böylece tek muhatabımız olacak. İşler hızlı yürüyecek" diye konuştu. Su israfına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerinin altını çizen Başkan Tuna, vatandaşlara, "Bu sene yağmur iyi yağdığı için içme suyu sıkıntımız şimdilik yok. Ancak Allah, su vermezse elbet sıkıntı olacak. Gerede'den de su getiriyoruz. Yine de su sıkıntısı yaşanma ihtimaline karşı israf konusunda çeşitli önlemler alıyoruz. Mesela orta refüj yeşillendirme çalışmaları kapsamında, su ihtiyacı az olan ağaç ve çalı gruplarını tercih ediyoruz. Bu konuda hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmeliyiz" dedi.