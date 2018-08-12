Kapadokya’da spor zamanı

TREKKING DOĞANIN KALBİNE YÜRÜYÜŞ Kapadokya
'nın doğal ve kültürel güzelliklerini görmek ve bu arada günlük sporunuzu yapmak istiyorsanız, tercihiniz elbette uzun soluklu yürüyüşler olacaktır. Yemyeşil ağaçlar arasında, çiçekler, kuş cıvıltıları eşliğinde vadilerde göreceğiniz kiliseler, peribacaları, güvercinlikler, size hem dinginlik sağlayacak, hem de görsel ziyafet sunacaktır. BİSİKLET TURU PEDALIN GÖTÜRDÜĞÜ YERE GİT
Çocukluğunuzdan beri en özgür ve özel anlarınızdaki 'ilk yerleri' hep bisikletinizle gezip, keşfettiyseniz, neden aynısını Kapadokya'da yapmıyorsunuz? Üstelik bölgeye uygun arazi bisikletlerini çok uygun fiyatlara kiralayabilirsiniz. Sonra ver elini uçsuz bucaksız, periler diyarı Kapadokya'nın harika vadileri! ATV VE 4X4 ARAÇLA SAFARİ HEYECANI KAPADOKYA'NIN GİZLİ KALMIŞ KAPILARI ARALANSIN!
Kapadokya'da fazla kalamayacağım, hızlı bir turla doğal güzellikleri göreyim diyorsanız, size 4x4 araçlarla yapılan safariyi öneriyoruz. Bu safarinin en farklı yönü ise normalde yürüyerek bisikletle ya da ATV ile gidemeyeceğiniz noktalardaki Kapadokya'nın gizli kalmış kapılarını size aralamasıdır. Bunun için 3 saat zaman ayırmanız yeterli olacaktır.