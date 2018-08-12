Kuran öğrendiler sertifika aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Osman Gazi Halk Konağı'nda Kuran-ı Kerim hocaları tarafından 5-14 yaş grubundaki çocuklar için verilen Kuran kursu kapsamında 27 çocuk için Kuran'a Geçiş Töreni düzenlendi. Törene Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı. Dinimizin ve milli değerlerimizin öğretilmesi amacıyla Keçiören Belediyesi'nin görevlendirdiği Kuran hocalarının gayretleriyle 2,5 aylık eğitimin ardından, 12'si erkek 15'i kız olmak üzere toplamda 27 öğrenciye Kuran Okuma Sertifikası verildi. Sertifikalarını Başkan Mustafa Ak'ın elinden alan öğrenciler 571 İlahisi ile Yasin-i Şerif okudu.