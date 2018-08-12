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Kurbanlıklara denetim

Mamak Belediyesi’nin Ortaköy’de 170 dönümlük alan üzerine kurduğu kurban satış ve kesim alanında, zabıta ve veteriner ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Kurbanlıklara denetim
DENETIMLERDE zabıta ekipleri kurbanlık hayvanların geldiği yerleri, kurbanlık hayvan satışı için izin belgeleri, sağlık raporunu, küpe ve pasaportlarını kontrol ederken, veteriner ise hayvanların genel sağlık durumlarını gözden geçiriyor. Denetimlerde kesim yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında kurban sahipleri bilgilendirilirken, ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri de gerçekleştiriliyor. Denetimlerin amacının hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçmek olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki tüm imkânları maksimum düzeyde kullanıyoruz. Bunun için de hayvanlarda çok sıkı sağlık denetimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Bayramda hem satıcıların hem de alıcıların mağdur olmaması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini de ifade eden Akgül, "Kurban satış yerlerindeki önlem ve hizmetlerin bayram sonuna kadar devam edecek. Vatandaşlarımız bir sıkıntıya düştüklerinde kurban satış yerindeki ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler" diye konuştu.
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Kurbanlıklara denetim
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