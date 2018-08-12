Periler diyarının rüya gibi otelleri: Magara oteller

Kapadokya Bölgesi'nde turist
lere antik çağları yaşatmak amacıyla birbiri ardına yapılan butik mağara oteller, turistlerin ilk tercih ettikleri konaklamalar arasında yer alır. BALAYI İÇİN ÖZEL ODALAR
Kaya otellerde yer alan balayı odaları ise çiftlerin asla unutamayacakları ince ayrıntılar ve sürprizlerle dolu bir şekilde, yeni evli çiftleri ağırlamayı bekliyor. Güllerle donatılmış güzel bir masada akşam yemeği, romantik keman nağmeleri ve Kapadokya'nın eşsiz manzarası bu özel anlardan sadece birisi. Lüks Kapadokya otellerindeki mağara odalar sayesinde zamanda yolculuğa çıkabilirsiniz. Mağarayı anımsatan taş odaların içinde kendinizi yüzlerce yıl öncesinin kralı veya kraliçesi gibi hissedeceksiniz. DOĞAL FİLM PLATOSU
Kapadokya, dünya sineması ve TV kanallarının doğal platosu oldu. Bölgede son yıllarda 63 ülkeden ekipler film, dizi ve belgesel çekti. Bu filmler Kapadokya'nın dünyada daha çok tanınması ve yüz binlerce turist çekmesini sağladı. Peribacaları ülkesi Kapadokya, dünya sinemasının önde gelen yönetmenleri ile dizi ve belgesel çekimi yapan TV kanallarının doğal platosu oldu. Son yıllarda bölgede 63 ülkeden 650'nin üzerinde devlet ve özel televizyon ekibi ile film yapımcısı; film, dizi ve belgesel çekti. Bu filmler Kapadokya'nın dünyada daha çok tanınması ve her yıl