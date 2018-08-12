Periler diyarının rüya gibi otelleri: Magara oteller Binlerce yıl önce bölge insanlarının kayadam (taş oda) olarak içinde yaşadıkları ve ahır olarak kullandıkları kayadan oyma yerler; şimdi bölgenin lüks ve bir o kadar da, antik unsurlarla bezenerek dekore edilmiş odalara dönüşmüş olarak, “mağara hotel” konseptinde hizmet veriyor. Otantik dekorlar, taş ve mermerin uyum içinde kullanıldığı odalar ve banyolar, dekoratif musluklardan akan şaraplar, amforalarla süslü, zeminleri çini ve mozaiklerle döşenmiş açık havuzlar, kral daireleri, süitler, balayı odaları, Ortaçağ odaları, müthiş işlemeli ahşaplar, birbirinden değerli antika dekorlar velhasıl yüzyıllar öncesini günümüze taşıyan bu masalsı mağara hotel yapılar bölgenin en prestijli konaklama tesisleri

Giriş Tarihi: 12.8.2018