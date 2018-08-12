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Pursaklar’dan ampute takımı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Pursaklar’dan ampute takımı
2. DÜNYA Savaşı sonrası ortaya çıkan ve ilk başlarda savaşlarda yaralanan gazileri rehabilite etmek için oynanan ampute futbolu için Pursaklar Belediyesi de kolları sıvayarak yeni bir takım kurdu. Pursaklar Belediye Spor bünyesinde branş takımı olarak kurulan Ampute Futbol Takımı ikinci ligde mücadele edecek. Haftada üç gün antrenman yapan takım oyuncuları sonbaharda başlayacak olan müsabakaya hazırlanacak. Bir kolu ve bir bacağı olmayan sporcuların katılabildiği ampute futbol takımına katılmak isteyenler Pursaklar Belediye Spor Kulübüne başvurabilecek.
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Pursaklar’dan ampute takımı
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