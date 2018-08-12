Sağlık suyunda saklı Kozaklı

KOZAKLI SUYU GENÇLEŞTİRİYOR
Bir
krater içinde kaynayarak yüzeye çıkan Kozaklı
kaplıca suyu, içerisinde barındırdığı radon gazı ile diğerlerinden ayrılıyor. Bir iki günlük kullanım sonrasında bile, ciltte pamuksu ve ipeksi doku hissedip bu mucizevi değişimi yaşıyorsunuz. Önemli termal turizm
merkezlerinden Nevşehir
'in Kozaklı İlçesi, Türkiye
'deki pek çok benzerinden farklı olarak, termal suyundaki radon gazı hücre yenilenmesini hızlandırarak, "gençlik iksiri" etkisi yaptığı için, şifa arayanların yanı sıra genç ve güzel kalmak isteyenlerin de bir numaralı tercihi olma yolunda hızla ilerliyor. Bölgedeki çamur banyoları da en az radon gazlı termal suyu kadar şifa kaynağı. Dünyanın öbür ucundan, bu özellikleri nedeniyle Kozaklı'ya şifa bulmaya ve gençleşmeye gelen yabancı turistlerin ilgisi de gittikçe artıyor. İlçe nüfusundan fazla konaklama yatak sayısına sahip olan Kozaklı'da şu anda yatak sayısı 10 bine yaklaşmış durumda. Her keseye uygun tesisler, yılda 1 milyona yakın misafir ağırlıyor. Kozaklı kaplıcalarından iltihabi olmayan romatizmal hastalıkların, kemik, eklem ve kas hastalıklarının, kronik iltihaplı kadın hastalıklarının, damar sertliklerinin, mantar hastalıklarının tedavisinde başarılı sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Termal kaynak 105 santigrat derecede olup, kaplıca turizmi açısından çok büyük bir potansiyeldir. İlçe'deki birçok tesiste irili ufaklı çok sayıda havuz yer alırken, aquaparklar da özellikle çocuklar ve gençler için eğlenceli tatil imkanı sunuyor. Termal tesislerde SPA, çamur banyosu, tuz odaları, güzellik ve spor merkezleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor.