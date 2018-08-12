Süper Lig için...

BUGÜN NELER OLDU

-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düşerek bu sezon 1. Lig'de boy gösterecek olan Gençlerbirliği ilk hafta maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselmek isteyen başkent ekibi, 1. Lig'e yeni yükselen Hatayspor'u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Gençlerbirliği ile Hatayspor en son 36 yıl önce karşılaştılar. 1982 yılında oynanan son karşılaşma Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti. Bu sezon tek hedefi yeniden Süper Lig'e yükselebilmek olan Gençlerbirliği kadrosuna 9 yeni oyuncuyu kattı. Genellikle tecrübeli isimlere imza attıran başkent ekibi Mert Nobre, Selçuk Şahin, Hakan Arıkan ve Kari Arnason gibi isimlerle anlaştı. Gençlerbirliği'nin karşılaşmaya Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Kari Arnason, Luccas, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Scekic, Matei, Sessegnon, Ahmet İlhan ve Mert Nobre on biriyle çıkması bekleniyor. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.