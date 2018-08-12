Uzaklara tasınan Kapadokya

Geziniz
süresince her adım başı görebileceğiniz küçük hediyelik eşya mağazaları, sevdiklerinize alacağınız hediyelerle hem yakınlarınızı sevindireceksiniz hem de gördüğünüz güzellikleri elinizle uzaklara taşıyacaksınız. İLLE DE AVANOS'TAN ÇÖMLEK
Kapadokya'yı gezip de, Avanos
'taki çanak çömlek atölyelerine uğramayan yok gibidir. Siz de Avanos'taki onlarca çanak çömlek atölyelerinden birini gezip beğendiğiniz küçük parçalardan hediyeler alabilirsiniz. Hatta vaktiniz varsa çanak ustasının yerine oturup, kendinize çamurdan özel küçük bir saksı, şekerlik bile yapabilirsiniz. Neden Avanos'ta çanak çömlek işi bu kadar popüler derseniz işte size cevabı; elbette en önemli faktör Kızılırmak'tan çıkan çok özel çamurun burada olması ama bir diğer önemli etken de, çok eski yıllarda çömlek yapmayı bilmeyen erkeğe kız, dokuma yapmayı bilmeyen kıza da talip olunmamasıymış. Bu nedenle, Türkiye
'nin en mahir çömlek ustaları hep Avanos'tan çıkmış. Neler alabilirsiniz : Oniks taşı, el yapımı çanak çömlek, minyatür peribacaları, minyatür balonlar, şaraplar, el dokuması halılar, seramik eşyalar, yörenin özel tatlarından kabak çekirdeği, kuru üzüm, kayısı ve üzümden yapılan köftür, pekmez, son dönemde trend olan el işi ayakkabılar, Soğanlı Bez Bebekleri ve renk değiştirmeleriyle meşhur zultanit takılar. BİRİNCİSİ TESTİ KEBABI İKİNCİSİ DE NEVŞEHİR TAVA
Kapadokya Nevşehir
'e gelen yerliyabancı bütün ziyaretçilerin mutlaka tadına baktıkları iki ana yemek var. Birincisi Testi Kebabı, ikincisi de Nevşehir Tava
. Özellikle Göreme Beldesi zengin mutfağı ile Kapadokya'nın merkezi konumunda. Buradaki bazı konakların, yöresel lezzet duraklarına dönüştürülmesi diğer yerlere göre birkaç adım öne çıkarmış, Göreme'yi. Kapadokya'da tarihi dokusuna da, yemeklerin tadına da doyamıyorsunuz. TESTİ KEBABI
Kuşbaşı doğranan etler, soğan ve domates, sarımsakla birlikte testiye dolduruluyor. Testinin ağzı hamurla kapatıldıktan sonra fırına atılıyor. Sonunda ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor ama yanında da mutlaka tereyağlı pirinç pilavı olacak. Daha sonra tandırda yavaş yavaş pişen kuru fasulyeye gelecek sıra. Bölgenin sevilen yiyeceğinin tam kıvamında pişirilmesi önemli. Ardından bir tabak bamya ve tatlı olarak da Aside yediniz mi, Kapadokya'da ziyaretçilere sunulan klasikleşmiş menü tamamlanmış oluyor. ?NEVŞEHIR TAVA
Nevşehir'in olmazsa olmaz tatlarından bir diğeri de Nevşehir Tava... Dananın bel kısmından alınan kuşbaşı doğranmış etler, domates, soğan, yeşilbiber, bol diş sarımsak ile güveç kaplarının içinde odun fırınında pişiriliyor. Pişme süresi 1.5 saati buluyor. Nevşehir'e geldiğinizde mutlaka öğle yemeklerinde Çömlek Kebabı ve Nevşehir Tava'yı tatmadan dönmeyin.