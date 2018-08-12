Uzaklara tasınan Kapadokya Bir tatile gittikten sonra oradan küçük hatıralarla dönmek, tatilciler için büyük önem taşıyor. Kapadokya bu anlamda da tatilcilere çok büyük fırsatlar sunuyor. Hediyelik eşya mağazaları tatil dönüşünde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için doğru adres konumunda. Alınabilecek hediye çeşitleri arasında çanak çömlekler, oniksten yapılmış süs eşyaları, Soğanlı bez bebekleri, el işi ayakkabılar, minyatür peribacaları ve renk değiştirmeleri ile ünlü zultanit takılar bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.8.2018