Yabancı öğrencilere direnişi anlattı

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, bir staj programı için Türkiye'ye gelen 27 farklı ülkeden gelen üniversite öğrencilerini ağırladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yabancı öğrencilere Kahramankazanlıların ve Türk Milleti'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde verdiği destansı direnişi anlattı. Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen "Localinternational" staj programı kapsamında Türkiye'ye gelen 27 farklı ülkeden 41 üniversite öğrencisi Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaret etti. Öğrencileri Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk karşıladı. Ertürk, misafirlerine ilçeye özgü hediyeler takdim etti.Kahramankazanlıların 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi verdiğini anımsatan Ertürk, "Türk Milleti 15 Temmuz'da, yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi, özgürlükler, millet iradesi, insan hakları, devleti, milleti ve bayrağı için neler yapabileceklerini dünyaya göstermiştir. Demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bu direniş sonucunda ilçemiz Kazan, 81 il, 957 ilçe ve tüm Türkiye adına 'kahraman' unvanına layık görüldü" diye konuştu. Başkan Ertürk'ü büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler notlar aldı. Ertürk ayrıca, öğrencilerin sorduğu soruları da cevapladı.