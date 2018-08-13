Ankapark için ortak ihale kararı

Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ankapark için bu kez havyanat bahçesini de dahil ederek birlikte ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Dev park için daha önce hazırlanan ihale şartnamesi de tamamen yenilenecek. Büyükşehir Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında gerçekleşen Büyükşehir Belediye Meclisi, AOÇ sınırları içerisinde yer alan tema park ve hayvanat bahçesinin birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere ihaleye verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı
'nı da görüştü. Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı
arasında imzalanan protokolün hatırlatıldığı Başkanlık Yazısı'nda temapark ve hayvanat bahçesi yapımı için birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verilmesinin planlandığı kaydedildi. Karar oyçokluğu ile kabul edildi.