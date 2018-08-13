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Başkan Baran: İş birliğine hazırız

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Başkan Baran: İş birliğine hazırız
Ankara? Ticaret Odası () Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi. Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Baran, ve gibi ülkelerde özel sektörle eğitim kurumlarının iş birliği yaptığını belirterek, "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız" değerlendirmesinde bulundu. Baran, üyelerine ve çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek üzere ATO İDEA şirketini kurduklarını anımsattı.
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Başkan Baran: İş birliğine hazırız
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