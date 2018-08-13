Başkan Baran: İş birliğine hazırız

Ankara?
Ticaret Odası (ATO
) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim
Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi. Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti. Baran, Almanya
ve Avusturya
gibi ülkelerde özel sektörle eğitim kurumlarının iş birliği yaptığını belirterek, "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız" değerlendirmesinde bulundu. Baran, üyelerine ve çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek üzere ATO İDEA şirketini kurduklarını anımsattı.