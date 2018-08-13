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Kurbanlıkta sıkı pazarlık

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban satış alanlarındaki hareketlilik artmaya başladı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Kurbanlıkta sıkı pazarlık

Yenimahalle ?Belediyesi'nin Yakacık'ta 300 bin metrekarelik alana kurduğu başkentin en modern hayvan pazarına 'nin dört bir yanından gelen kurban satıcıları, kurbanlıkları ile giriş yaptı ve sıkı pazarlıklar başladı. 300'e yakın çadırın kurulduğu Yakacık'ta 4 bin civarı büyükbaş, 2 bine yakın küçükbaş kurbanlık görücüye çıktı. Modern, temiz ve güvenli ortamıyla Ankaralıların tercihi olan Yakacık'ta aileler pazarlıklar yaparken, küçük misafirlerin hayvan dostlarıyla kısa sürede kurduğu masum diyalog da yüzlerde tatlı bir tebessüm oluşturdu.

24 SAAT HİZMET
veteriner hekimleri ile ve yetkililerinin hazır bulunduğu alanda, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların yanı sıra 2 yaşını doldurmayan, üretici belgesi, hayvan pasaportu, kulak-küpe bilgisi olmayan kurbanlıkların satışının yapılmasına izin verilmiyor. Mescitten kafeteryaya, duşlardan lokantaya kadar tüm ihtiyaçların düşünüldüğü alanda, belediye temizlik araçları çevre kirliliği ve koku olmaması için gün aşırı temizlik ve ilaçlama da yapıyor. Güvenlik ve zabıta ekipleri ise 24 saat hizmet veriyor.

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Kurbanlıkta sıkı pazarlık
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