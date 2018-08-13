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Mamak’ta pazarlar deterjan kokuyor

vatandaşların yoğun olarak kullandığı ilçedeki kapalı pazar alanlarını deterjanlı suyla yıkayarak temizliyor

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Mamak’ta pazarlar deterjan kokuyor
Mamak Belediyesi sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Sokak ve caddeleri her gün süpürerek 24 saat boyunca sürekli temiz tutan ekipler, ilçede bulunan kapalı pazar alanlarının da temizliğine yoğun bir mesai sarf ediyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ayrı bir özen gösterildiği Mamak'ta, pazar kaldırıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor. Kötü kokudan arındırılan pazar yerlerinde hem görüntü kirliliği hem de sağlığı da tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılıyor.
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Mamak’ta pazarlar deterjan kokuyor
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