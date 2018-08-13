Mamak’ta pazarlar deterjan kokuyor

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediyesi sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Sokak ve caddeleri her gün süpürerek 24 saat boyunca sürekli temiz tutan ekipler, ilçede bulunan kapalı pazar alanlarının da temizliğine yoğun bir mesai sarf ediyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ayrı bir özen gösterildiği Mamak'ta, pazar kaldırıldıktan hemen sonra temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor. Kötü kokudan arındırılan pazar yerlerinde hem görüntü kirliliği hem de sağlığı da tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılıyor.