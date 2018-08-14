Ankara’da dombıra üretiliyor

Türk
dünyasının milli çalgılarından biri olan ve özellikle Nogay Türkleri
'nin müzik kültüründe önemli bir yer tutan dombıra çalgısı Ankara
'da ilk defa deneme amaçlı üretilmeye başlandı. Türkiye
'de pek tanınmasa da Türkler'in milli çalgılarından biri olan dombıra, Orta Asya'da ve Kafkaslar'da binlerce yıldan beri çalınmakta. Özellikle Nogay Türklerinin kültüründe önemli bir yer tutan bu müzik aleti, kendisi de Nogay olan Arslanbek Sultanbekov
tarafından Türkiye'de tanıtıldı ve sevdirildi. Nogay halk yırlarını ve destanlarını seslendiren Alibiy Romanov, Rusya
Federasyonu'nda yaşayan Nogay Türkleri arasında oldukça da popüler bir isim.