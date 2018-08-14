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’da dombıra üretiliyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Ankara’da dombıra üretiliyor
Türk dünyasının milli çalgılarından biri olan ve özellikle 'nin müzik kültüründe önemli bir yer tutan dombıra çalgısı 'da ilk defa deneme amaçlı üretilmeye başlandı. 'de pek tanınmasa da Türkler'in milli çalgılarından biri olan dombıra, Orta Asya'da ve Kafkaslar'da binlerce yıldan beri çalınmakta. Özellikle Nogay Türklerinin kültüründe önemli bir yer tutan bu müzik aleti, kendisi de Nogay olan tarafından Türkiye'de tanıtıldı ve sevdirildi. Nogay halk yırlarını ve destanlarını seslendiren Alibiy Romanov, Federasyonu'nda yaşayan Nogay Türkleri arasında oldukça da popüler bir isim.
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Ankara’da dombıra üretiliyor
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