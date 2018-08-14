Devirden sonra yenileniyor

BUGÜN NELER OLDU

MerkezMahallesi Şehit Salim Akgül Parkı yanında bulunan ve daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen Aile Yaşam Merkezi, Pursaklar Belediyesi'ne devredildi. Devir işlemlerinin ardından merkezde hummalı bir çalışma yapan Pursaklar Belediyesi Fen İşleri ekipleri, binanın dış cephe kaplamasını, boya badana işini, zemin çalışmalarını, çatı onarımını ve malzeme bakım onarımlarını yapmaya başladı. Titiz bir çalışma ile yenilenen Aile Yaşam Merkezi bünyesinde daha fazla faaliyet ile daha fazla kişiye hizmet verilmesi planlanıyor. İçerisinde Pursaklar'ın en büyük spor salonu da bulunan merkezde Gençlik Akademisi, Hanımlar Lokali, Meslek Edindirme Kursları, Tebessüm Çarşısı gibi çok sayıda hizmet tek merkezde verilerek vatandaşın işi kolaylaştırılacak.