Gençler ‘Hataya’ düşmedi

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den
düşerek 29
yıl aradan sonra 1. Lig
maçına çıkan Gençlerbirliği
, ligin bir diğer yeni temsilcisi Hatayspor'u Mert Nobre'nin
kaydettiği penaltı golüyle 1-0
yendi. Yenikent Osmanlı Stadı'nda
oynanan karşılaşmayı 2
bine yakın futbolsever takip etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf başkent ekibi oldu. 15.
dakikada Alper Uludağ'ın Wellington'u
elle çekip durdurmasını hakem sarı kartla cezalandırdı. 16.
dakikada Jailton Da Siva'nın
sağdan yaptığı ortada topla buluşan Ahmet İlhan Özek
, Mesut Çaytemel
tarafından ceza sahası içinde yere düşürüldü. Hakem bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 19.
dakikada topun başına geçen Mert Nobre
sert bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni 1-0
öne geçiren golü kaydetti. ETKİLİ OYUN
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı Gençlerbirliği
'nin 1-0'lık
üstünlüğüyle sona erdi. İkinci 45
dakikaya da etkili başlayan taraf yine Gençlerbirliği
oldu. 47.
dakikada Ahmet İlhan Özek'in
soldan yaptığı etkili ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Mert Nobre'nin
topu direkten oyun alanına geri geldi. 53.
dakikada Murat Paluli
sağdan ceza sahasına girip paralel bir pasla topu altıpas üzerine bıraktı. Caner Hüseyin Bağ
topu auta atarak önemli pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği
maçı 1-0
kazanarak lige galibiyetle başladı. ZEMİN YİNE ÖN PLANDA
Karşılaşmanın
oynandığı Yenikent Osmanlı Stadı Ankaragücü- Galatasaray
maçında olduğu gibi kötü zemini ile yine ön plandaydı. Her iki takımın teknik direktörü de kötü zeminden şikayetçi oldular. Gençlerbirliği
teknik direktörü Erkan Sözeri
zeminin iyileştirilmesi için kulüp olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Erkan Sözeri
, "Gerekirse bizim tesislerin zeminini yapan arkadaşlarla konuşuruz. Yenikent Stadı'nın
iyileştirilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız" dedi.