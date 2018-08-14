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Gençler ‘’ düşmedi

1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında kendi evinde Hatayspor’u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Gençler ‘Hataya’ düşmedi
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den düşerek 29 yıl aradan sonra 1. Lig maçına çıkan Gençlerbirliği, ligin bir diğer yeni temsilcisi Hatayspor'u Mert Nobre'nin kaydettiği penaltı golüyle 1-0 yendi. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2 bine yakın futbolsever takip etti. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf başkent ekibi oldu. 15. dakikada Alper Uludağ'ın Wellington'u elle çekip durdurmasını hakem sarı kartla cezalandırdı. 16. dakikada Jailton Da Siva'nın sağdan yaptığı ortada topla buluşan Ahmet İlhan Özek, Mesut Çaytemel tarafından ceza sahası içinde yere düşürüldü. Hakem bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 19. dakikada topun başına geçen Mert Nobre sert bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

ETKİLİ OYUN
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci 45 dakikaya da etkili başlayan taraf yine Gençlerbirliği oldu. 47. dakikada Ahmet İlhan Özek'in soldan yaptığı etkili ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Mert Nobre'nin topu direkten oyun alanına geri geldi. 53. dakikada Murat Paluli sağdan ceza sahasına girip paralel bir pasla topu altıpas üzerine bıraktı. Caner Hüseyin Bağ topu auta atarak önemli pozisyonu değerlendiremedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gençlerbirliği maçı 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.

ZEMİN YİNE ÖN PLANDA
Karşılaşmanın oynandığı Yenikent Osmanlı Stadı Ankaragücü- Galatasaray maçında olduğu gibi kötü zemini ile yine ön plandaydı. Her iki takımın teknik direktörü de kötü zeminden şikayetçi oldular. Gençlerbirliği teknik direktörü Erkan Sözeri zeminin iyileştirilmesi için kulüp olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Erkan Sözeri, "Gerekirse bizim tesislerin zeminini yapan arkadaşlarla konuşuruz. Yenikent Stadı'nın iyileştirilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız" dedi.
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Gençler ‘Hataya’ düşmedi
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