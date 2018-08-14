Günde bin adet kurban kesilecek

Keçiören
Belediyesi, Ovacık'ta modern kurban satış alanı kurarak vatandaşların ve satıcıların Kurban Bayramı öncesinde huzurlu bir şekilde kurban alışverişlerini yapabilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Ovacık semtinde 566'sı büyükbaş, 89'u küçükbaş olmak üzere toplam 655 kurban satış çadırının yer aldığı alanı gezen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, satıcılara "hayırlı kazançlar" dileyip bir ihtiyaçları olup olmadığını sorarken fiyatta anlaşamayan bir alıcı ve satıcı arasında da arabuluculuk yaptı. Ak ayrıca Ankara
'da bir ilk olarak kurban satış alanında açılan berber, sağlık hizmetlerinin verildiği alan ile zabıta noktasını da ziyaret etti. MODERN MEZBAHANELER
Ovacık semtinde bulunan Keçiören Belediyesi
'ne ait tesisler içerisindeki modern mezbahanelerde 900'ü büyükbaş, 100'ü de küçükbaş olmak üzere günde bin adet kurban kesimi yapılabiliyor. Mezbahanelerin yanı sıra, kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar içinde 12 adet kapalı semt pazar yeri tahsis edildi. Başkan Ak kurban satış merkezlerinde kurban satıcıları ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlar için her türlü ihtiyacı dikkate alarak çeşitli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.