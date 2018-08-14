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Halk dik durdu dolarını bozdurdu

Başkent lılar, Başkan ’ın çağrısı üzerine ve altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti. Vatandaşlar millet olarak dik duracaklarını belirtti

FATMA GÖKSU VUSLAT AY YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Halk dik durdu dolarını bozdurdu
Başkentliler ABD'nin 'ye açtığı ekonomik savaşa ve altınlarını bozdurarak cevap verdi. Dolar ve altın tarihi rekor kırdı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar "Ekonomimizi ve bizi yıpratamazlar" dedi. Ulus'taki kuyumcuların yolunu tutan halk kuyumcuların önünde sıraya girdi. Kimisi düğün takısını kimisi de yatırım amaçlı biriktirdiği dolarını bozdurdu. " lobilerine fırsat vermeyeceğiz" diyen emekli Selahattin Eroğlu, "15 Temmuz'da alamadıklarını ekonomi yoluyla almak isteyen dış güçlere karşı 'Reis'in çağrısıyla kuyumculara geldik. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Elimizde ne varsa yatırım amaçlı yastık altındaki altınları bozdurmaya geldik. Biz her zamanki gibi dik duracağız" diye konuştu.

ULUS'A KOŞTUK
Hatice Çetinkaya: Paramı harcamamak için dolar yapmıştım ama Reisimizi dinleyince ekonomik savaş olduğunu öğrenir öğrenmez bozdurmaya geldim. Sabah uyandık, kahvaltıyı yapıp hemen Ulus'a koştuk. Reis çağırır da biz uymaz mıyız? Bileziklerim de vardı onları da bozdurdum. 60 gram bilezik ve bir miktar dolarım vardı. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik.

SUNİ BİR YÜKSELME
Kuyumcu Murat Keskinkaya: 32 yıllık kuyumcuyuz. Altın ilk kez bu kadar yükseldi ve bu ekonomik değil politik bir durum. Suni bir yükselmenin içindeyiz. Bir papaz bahane edilerek oynanan bir oyun. Trump denilen bir bela yüzünden bu durumdayız. Sağ olsun haklı bir şekilde geri adım atmıyor. Şu anda ülkemizin ekonomisi kötü değil… Bütün veriler iyi gösteriyor fakat ABD'nin yaptırımı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Vatandaşımız sürekli döviz ve altın bozdurmaya geliyor. Bu halkın hükümete ve Başkan'a olan güvenini gösterir.
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