Halk dik durdu dolarını bozdurdu

Başkentliler ABD'nin Türkiye
'ye açtığı ekonomik savaşa döviz
ve altınlarını bozdurarak cevap verdi. Dolar ve altın tarihi rekor kırdı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar "Ekonomimizi ve bizi yıpratamazlar" dedi. Ulus'taki kuyumcuların yolunu tutan halk kuyumcuların önünde sıraya girdi. Kimisi düğün takısını kimisi de yatırım amaçlı biriktirdiği dolarını bozdurdu. "Faiz
lobilerine fırsat vermeyeceğiz" diyen emekli Selahattin Eroğlu
, "15 Temmuz'da alamadıklarını ekonomi yoluyla almak isteyen dış güçlere karşı 'Reis'in çağrısıyla kuyumculara geldik. Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Elimizde ne varsa yatırım amaçlı yastık altındaki altınları bozdurmaya geldik. Biz her zamanki gibi dik duracağız" diye konuştu. ULUS'A KOŞTUK Hatice Çetinkaya:
Paramı harcamamak
için dolar yapmıştım ama
Reisimizi dinleyince ekonomik
savaş olduğunu
öğrenir öğrenmez bozdurmaya
geldim. Sabah
uyandık, kahvaltıyı yapıp
hemen Ulus'a koştuk. Reis çağırır
da biz uymaz mıyız? Bileziklerim de
vardı onları da bozdurdum. 60 gram bilezik
ve bir miktar dolarım vardı. Çorbada bizim
de tuzumuz olsun dedik. SUNİ BİR YÜKSELME Kuyumcu Murat Keskinkaya:
32 yıllık kuyumcuyuz. Altın ilk kez bu kadar yükseldi ve bu ekonomik değil politik bir durum. Suni bir yükselmenin içindeyiz. Bir papaz bahane edilerek oynanan bir oyun. Trump denilen bir bela yüzünden bu durumdayız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız
haklı bir şekilde geri adım atmıyor. Şu anda ülkemizin ekonomisi kötü değil… Bütün veriler iyi gösteriyor fakat ABD'nin yaptırımı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Vatandaşımız sürekli döviz ve altın bozdurmaya geliyor. Bu halkın hükümete ve Başkan'a olan güvenini gösterir.