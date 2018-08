Kale’deki son savaşçı

BUGÜN NELER OLDU

Bakkallık bizim bildiğimiz zanaat gerektiren meslekler gibi olmasa da, çok özveri ve çalışma gerektiren bir meslektir. İçeri adım attığınızda sizi çocukluğunuza götürecek o kendine has iç mekân kokusu ile karşılayan mahalle bakkallarından bir tanesi kale içinde sizi bekliyor. Her şey değişti onların samimiyeti değişmedi. Şarküteriler, süper, hiper ve hatta büyük marketlerin ortaya çıkması ile günümüzde sayıları bir hayli azalmıştır. Kalede tek başına ayakta kalmaya çalışan 80 yaşındaki Zeki Dağaslan SABAH Ankara 'ya konuştu. Yaklaşık 40 yıl önce mahallelerde beşer, onar tane bulunmasına rağmen şimdilerde kimse kalmadı diyen Dağaslan "Geriye dönüp bakacak olursak, bakkallık dünyanın en eski mesleklerinden biri. İnsanlar ilk çağlardan beri kendilerinde olmayan gereksinimlerini başkalarından temin ederlerdi. Bunu da takas yoluyla yaparlardı. Zamanla değiş-tokuş işi mesleğe dönüştü. Atalarımız "Pazar" gibi sergiler açarak elindeki malları başka şeylerle takas ediyordu. Zamanla bu hizmeti köylere, mezralara taşıyan çerçilik mesleği doğdu. Belli sayıda yük hayvanı ile taşıdığı mallarını değişik yörelere götürerek daha kazançlı çıkma yollarını arayan kervanlar oluştu. Sonunda doğal olarak yerleşim yerlerinde ilk dükkân ve belki de ilk bakkal kuruldu. İlk bakkalın hangi tarihte nerede kurulduğu konusunda hiçbir kaynağa rastlayamadık.O zamanın mahalle halkı borçlarına sadıktı diyen Dağaslan "Versen olmuyor. Vermesen olmuyor. Kimse borcuna sadık değil. Meslektaşlarım eskiden daha merhametliydi. İyilik yapıyorsun karşılığı kötü olunca bizlerde ister istemez vermemeye başlıyoruz" diye konuştu.Bakkallığın yok olma sebeplerinden birisi de sokak aralarında traktörler ve arabalarla sebze meyve satan seyyar satıcılardı diyen Dağaslan "Köyden şehre göç eden insanların iş bulamadığı zaman çaresizlikten yapacağı işlerden biri seyyar satıcılıktı. Bir bakıma seyyarlardan peşin parayla, bakkaldan ise veresiye alışveriş yapma modası başladı. Bu durum biz bakkalları çok zora soktu. Sattığımız ürün çeşidi de bir hayli azalmıştı. Getirdiğimiz yeşillikler tezgâhlarda kalıyor, satılmıyordu. Şehir merkezlerinde açılan ve iğneden ipliğe her şeyin satıldığı marketler de eklenince bakkallar tek tek kepenk indirdi" ifadelerini kullandı.Bayramdan2 gün önce dükkânına hırsızların girdiğini söyleyen Dağaslan " Akşam kapıyı zorlamışlar. Üstte komşu görmüş. Polisi aramış ama geç gelmişler. Zaten o arada da 15 bin TL'lik malzemeyi alıp götürmüşler. Bunları yapan da bizim aşağı mahallenin adamı. Yakalandılar. İçeri girdiler. Girseler ne benim param, emeğim gittikten sonra. Param emeğim gitti" diye konuştu.