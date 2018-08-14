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Osmanlı maçı kolay geçmeyecek

Cumartesi günü 1. Lig’in ikinci haftasında ’la karşılaşacak olan Giresunspor’un kulüp başkan yardımcısı Özkul bu maçın kolay geçmeyeceğini belirtti

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Osmanlı maçı kolay geçmeyecek
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, Eskişehirspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular düz koşu, diğer oyuncular ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, hedeflerinin Osmanlıspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtti. Özkul, kazanmak adına 90 dakika savaşacaklarını kaydederek, "Osmanlıspor maçının kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Hafta içerisinde iyi hazırlanarak Ankara deplasmanına galibiyet için gideceğiz. 90 dakika boyunca da savaşarak 3 puan alacağımıza inanıyoruz. Eskişehirspor maçında yakaladığımız çıkışı Osmanlıspor önünde de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
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Osmanlı maçı kolay geçmeyecek
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