Osmanlı maçı kolay geçmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

ekiplerindengünü deplasmandaile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, teknik direktöryönetimindeki antrenmanda,maçında ilkyer alan futbolcular düz koşu, diğer oyuncular ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı, hedeflerininkarşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtti., kazanmak adınadakika savaşacaklarını kaydederek, "maçının kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Hafta içerisinde iyi hazırlanarakdeplasmanına galibiyet için gideceğiz.dakika boyunca da savaşarakpuan alacağımıza inanıyoruz.maçında yakaladığımız çıkışıönünde de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.