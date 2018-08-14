Osmanlı maçı kolay geçmeyecek

Spor Toto 1. Lig
ekiplerinden Giresunspor
, 18 Ağustos Cumartesi
günü deplasmanda Osmanlıspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Metin Diyadin
yönetimindeki antrenmanda, Eskişehirspor
maçında ilk 11'de
yer alan futbolcular düz koşu, diğer oyuncular ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul
, hedeflerinin Osmanlıspor
karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu belirtti. Özkul
, kazanmak adına 90
dakika savaşacaklarını kaydederek, "Osmanlıspor
maçının kolay geçmeyeceğini biliyoruz. Hafta içerisinde iyi hazırlanarak Ankara
deplasmanına galibiyet için gideceğiz. 90
dakika boyunca da savaşarak 3
puan alacağımıza inanıyoruz. Eskişehirspor
maçında yakaladığımız çıkışı Osmanlıspor
önünde de sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.