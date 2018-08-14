Yenimahalle’de çöpler kokmuyor

Yenimahalle
Belediyesi, gerek görüntüsü gerekse de özellikleriyle oldukça kullanışlı olan 200 adet yer üstü çöp konteynerini Uğur Mumcu
, İlkyerleşim ve Turgut Özal
mahallelerinde konumlandırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren Yenimahalle Belediyesi
tarafından ilçeye yerleştirilmeye başlayan konteynerler Avrupa standartlarında imal ediliyor ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Diğerlerine göre daha dayanıklı olan konteynerler, hem çöplerden akan suları dışarı sızdırmıyor hem de kötü kokuları içeri hapsediyor.