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Yenimahalle’de çöpler kokmuyor

Giriş Tarihi: 14.8.2018
Yenimahalle’de çöpler kokmuyor
Yenimahalle Belediyesi, gerek görüntüsü gerekse de özellikleriyle oldukça kullanışlı olan 200 adet yer üstü çöp konteynerini , İlkyerleşim ve mahallelerinde konumlandırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren tarafından ilçeye yerleştirilmeye başlayan konteynerler Avrupa standartlarında imal ediliyor ve estetik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Diğerlerine göre daha dayanıklı olan konteynerler, hem çöplerden akan suları dışarı sızdırmıyor hem de kötü kokuları içeri hapsediyor.
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Yenimahalle’de çöpler kokmuyor
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