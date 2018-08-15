Ankara
Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında sürdürdüğü ve okulların kapanmasıyla birlikte hızlandırdığı ulaşım çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bir yandan Ankara trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracak üç dev proje Kepekli, Akköprü ve Samsun Türk Telekom
önü kavşak çalışması tüm hızıyla devam ederken, Anadolu Bulvarı
üzerinde bulunan TÜVTÜRK
Köprülü Kavşağı da tamamlanarak hizmete girdi. Ana arterler başta olmak üzere, Başkent ulaşımında "sıkıntılı bölge" olarak adlandırılan pek çok noktada aynı anda çözüm projelerini hayata geçirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Bulvarı'nda da kesintisiz bir trafik akışı ve kısmi tıkanmaların önüne geçmek için TÜVTÜRK Kavşağı'nı tamamlayarak, araç trafiğine açtı. ORTAK AKILLA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldiği ilk günden itibaren "ortak akıl" ilkesi çerçevesinde vatandaşların taleplerini hayata geçirmeye öncelik verirken, yapımı tamamlanan TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı alt geçidi sayesinde Anadolu Bulvarı'nda 19 kilometre boyunca kesintisiz ulaşım da sağlanmış oldu. TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle birlikte Dikmen Sokullu Caddesi'nden Çevre Yolu'na kadar kuzey-güney yönünde seyahat eden araç sürücüleri 19 kilometrelik kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmuş oldu.