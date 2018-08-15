Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 19 kilometrelik kesintisiz ulaşım

19 kilometrelik kesintisiz ulaşım

Giriş Tarihi: 15.8.2018
19 kilometrelik kesintisiz ulaşım
Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir tarafında sürdürdüğü ve okulların kapanmasıyla birlikte hızlandırdığı ulaşım çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bir yandan Ankara trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracak üç dev proje Kepekli, Akköprü ve Samsun önü kavşak çalışması tüm hızıyla devam ederken, üzerinde bulunan Köprülü Kavşağı da tamamlanarak hizmete girdi. Ana arterler başta olmak üzere, Başkent ulaşımında "sıkıntılı bölge" olarak adlandırılan pek çok noktada aynı anda çözüm projelerini hayata geçirmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Bulvarı'nda da kesintisiz bir trafik akışı ve kısmi tıkanmaların önüne geçmek için TÜVTÜRK Kavşağı'nı tamamlayarak, araç trafiğine açtı.

ORTAK AKILLA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, göreve geldiği ilk günden itibaren "ortak akıl" ilkesi çerçevesinde vatandaşların taleplerini hayata geçirmeye öncelik verirken, yapımı tamamlanan TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı alt geçidi sayesinde Anadolu Bulvarı'nda 19 kilometre boyunca kesintisiz ulaşım da sağlanmış oldu. TÜVTÜRK Köprülü Kavşağı'nın hizmete girmesiyle birlikte Dikmen Sokullu Caddesi'nden Çevre Yolu'na kadar kuzey-güney yönünde seyahat eden araç sürücüleri 19 kilometrelik kesintisiz ulaşım imkanına kavuşmuş oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
19 kilometrelik kesintisiz ulaşım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN