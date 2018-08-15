Altındağ’a iki yeni aile sağlığı merkezi

Sağlık
hizmetlerini vatandaşın ayağına kadar getiren Altındağ Belediyesi
, ilçeye 2 Aile Sağlığı Merkezi daha kazandırıyor. Yasayla belirlenmiş görevleri arasında yer almamasına rağmen, ilçeye daha önce 7 aile sağlığı merkezi kazandıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ'ın istek ve ihtiyaçlarına göre yatırım yaptıklarını söyledi. Merkezlerin tüm Altındağ'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Tiryaki, "Çamlık Mahallesi'ne yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi'ni 16 Ağustos Perşembe günü, her zamanki gibi mütevazı bir törenle açacağız. Karapürçek Mahallesi'ne yaptığımız Aile Sağlığı Merkezi'ni ise önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz. Karapürçek Mahallesi'nin nüfusu gün geçtikçe artıyor. Buraya 2'nci Aile Sağlığı Merkezi'ni yaptık. Altındağ genelinde ise çalışmalarımız devam ediyor" dedi.